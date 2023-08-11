Ситуація з четвертим блоком ЗАЕС: росіяни порушили цілісність 3 із 5 бар'єрів на шляху розповсюдження радіації

У звʼязку з виведенням четвертого енергоблоку Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину" було порушено цілісність уже трьох із пʼяти фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації. Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Там нагадали, що переведення енергоблоку в "гарячий" стан відбулося в порушення умов ліцензії та вимог компанії. У результаті стався інцидент із витоком води з першого контура реактора в другий. Обійшлося без радіологічного викиду в довкілля.

Вода витікла через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Після цього окупаційне керівництво станції розпочало переведення четвертого енергоблоку у стан "холодний зупин".

Однак тепер загарбники планують перевести в "гарячий зупин" шостий блок ЗАЕС, що є черговим порушенням умов ліцензії та вимог "Енергоатому".

"Некомпетентне нелегітимне керівництво ЗАЕС від "Росатому" послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу. І цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання 4-го енергоблоку, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із пʼяти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контура, буде розслідуваний", – висловився президент "Енергоатому" Петро Котін.

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

Окупована ЗАЕС має шість енергоблоків, пʼять із яких українське Держатомрегулювання в серпні 2022 та лютому 2023 років розпорядилося перевести в стан "холодного зупину". У червні відомство розпорядилося перевести в цей стан і енергоблок №5, який залишався в "гарячому". Проте окупанти зробили це лише у кінці липня – через кілька днів після того, як перевели енергоблок №4 із режиму "холодного зупину" у "гарячий".

В "Енергоатомі" заявляли, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію енергоблоку №4. Після фактичного зникнення Каховського водосховища існують реальні ризики недостатнього підживлення ЗАЕС охолоджувальною водою.

Голова компанії Петро Котін зазначав, що четвертий енергоблок Запорізької АЕС несе загрозу в стані "гарячого зупину", адже обладнання не ремонтується, але працює.

10 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що окупанти почали переводити четвертий енергоблок у "холодний" стан після виявлення витоку води в одному з чотирьох парогенераторів.