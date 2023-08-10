Окупанти переводять четвертий енергоблок ЗАЕС в "холодний зупин": що стало причиною цьому

Російські окупанти на Запорізькій АЕС 10 серпня почали переводити четвертий енергоблок з стану "гарячого зупину" у "холодний" після виявлення витоку води в одному з чотирьох парогенераторів.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Енергоблок переведуть у стан "холодного зупину", щоб визначити точну причину витоку води, провести технічне обслуговування та ремонт пошкодженого парогенератора.

"Водночас, протягом наступних трьох днів ЗАЕС переведе шостий енергоблок у режим "гарячого зупину", щоб продовжити виробництво пари на майданчику", - повідомив Гроссі.

Як зазначається, шостий енергоблок перебуває у стані "холодного зупину" з 21 квітня для перевірки та обслуговування систем безпеки. Експерти МАГАТЕ будуть уважно стежити за операціями з переведення шостого енергоблоку у стан "гарячого зупину", а четвертого у стан "холодного зупину".

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

Держатомрегулювання ще у червні розпорядилося перевести в стан "холодного зупину" енергоблок №5 Запорізької АЕС. Проте окупанти зробили це лише у кінці липня через кілька днів після того, як перевели енергоблок №4 із режиму "холодного зупину" у "гарячий".

В "Енергоатомі" заявили, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію енергоблоку №4. Після фактичного зникнення Каховського водосховища існують реальні ризики недостатнього підживлення ЗАЕС охолоджувальною водою.

Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявляв, що четвертий енергоблок Запорізької АЕС, який російські окупанти перевели у стан "гарячого зупину", несе загрозу. Адже обладнання не ремонтується, але працює.