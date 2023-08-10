Оккупанты переводят четвертый энергоблок ЗАЭС в "холодную остановку": что стало причиной этому

Российские оккупанты на Запорожской АЭС 10 августа начали переводить четвертый энергоблок из состояния "горячей остановки" в "холодную" после обнаружения утечки воды в одном из четырех парогенераторов.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Энергоблок переведут в состояние "холодной остановки", чтобы определить точную причину утечки воды, провести техническое обслуживание и ремонт поврежденного парогенератора.

"В то же время в течение следующих трех дней ЗАЭС переведет шестой энергоблок в режим "горячей остановки", чтобы продолжить производство пара на площадке", - сообщил Гросси.

Как отмечается, шестой энергоблок находится в состоянии "холодной остановки" с 21 апреля для проверки и обслуживания систем безопасности. Эксперты МАГАТЭ будут внимательно следить за операциями по переводу шестого энергоблока в состояние "горячей остановки", а четвертого в состояние "холодной остановки".

Запорожская АЭС: что происходит на станции

Госатомрегулирование еще в июне распорядилось перевести в состояние "холодной остановки" энергоблок №5 Запорожской АЭС. Однако оккупанты сделали это лишь в конце июля спустя несколько дней после того, как перевели энергоблок №4 из режима "холодной остановки" в "горячую".

В "Энергоатоме" заявили, что такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию энергоблока №4 ядерной установки. После фактического исчезновения Каховского водохранилища существуют реальные риски недостаточной подпитки ЗАЭС охлаждающей водой.

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявлял, что четвертый энергоблок Запорожской АЭС, который российские оккупанты перевели в состояние "горячей остановки", предоставляет угрозу. Ведь оборудование не ремонтируется, но работает.