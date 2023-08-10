ЗАЭС – на грани очередного блекаута: станция снова потеряла питание из основной линии

Запорожская АЭС ночью 10 августа потеряла питание из основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Отмечается, что после этого станцию пришлось переключить на доступную единственную резервную линию 330 кВ.

Отключение от нее чревато потерей внешнего питания (блэкаутом). В таком случае главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячая остановка", которую российские оккупанты используют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок станции.

Вр.и.о. исполнительного директора "Энергоатома" Тарас Ткач объяснил, что при полной потере внешнего питания отключатся главные циркуляционные насосы станции, и тогда энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции".

"В этом случае необходимо срочно "расхолодить" его при отсутствии охлаждающих насосов", – отметил он.

Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом и может привести к отказу основного оборудования энергоблока.

Ситуация на ЗАЭС

Проблемы с питанием оккупированной Запорожской АЭС возникают уже не в первый раз. После начала полномасштабной войны станция семь раз полностью теряла энергоснабжение. Это заставляло использовать дизель-генераторы и каждый раз угрожало катастрофой.

Что касается потери питания с основной внешней линии и переключения на единственную резервную, то до сегодня последний раз такая ситуация произошла в ночь на 4 июля. Питание по основной внешней линии напряжением 750 кВ возобновили 6 июля.

Перед полномасштабным вторжением в РФ ЗАЭС имела шесть линий питания. Однако потом некоторые из них были повреждены.