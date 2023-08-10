ЗАЕС – на межі чергового блекауту: станція знову втратила живлення з основної лінії

Запорізька АЕС вночі 10 серпня втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Зазначається, що після цього станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ.

Відключення від неї загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаутом). У такому випадку головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який російські окупанти використовують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок станції.

Т.в.о. виконавчого директора "Енергоатому" Тарас Ткач пояснив, що за повної втрати зовнішнього живлення відключаться головні циркуляційні насоси станції, і тоді енергоблок перейде в режим "природної циркуляції".

"В цьому випадку необхідно терміново "розхолодити" його за умов відсутності охолоджуючих насосів", – зазначив він.

Такий режим тяжкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблоку.

Ситуація на ЗАЕС

Проблеми з живленням окупованої Запорізької АЕС виникають уже не вперше. Після початку повномасштабної війни станція сім разів повністю втрачала енергопостачання. Це змушувало використовувати дизель-генератори та щоразу загрожувало катастрофою.

Що стосується втрати живлення з основної зовнішньої лінії і переключення на єдину резервну, то до сьогодні востаннє така ситуація сталася в ніч на 4 липня. Живлення з основної зовнішньої лінії напругою 750 кВ відновили 6 липня.

Перед повномасштабним вторгненням РФ ЗАЕС мала шість ліній живлення. Однак потім деякі з них були пошкоджені.