ЗАЭС потеряла питание с основной высоковольтной линии, ее подключили на резервную линию

Запорожская АЭС в ночь на 4 июля потеряла питание с основной внешней линии электропередачи, ее пришлось переключить на единственную доступную резервную линию.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Временно оккупированная станция потеряла питание по основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ в 01:21 4 июля.

"После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, которая была отремонтирована и вновь подключена к станции только 1 июля, а повреждена еще четыре месяца назад", - говорится в сообщении.

По информации "Энергоатома", после 24 февраля 2022 года Запорожская АЭС семь раз теряла энергоснабжение, что заставляло использовать дизель-генераторы и каждый раз угрожало катастрофой. До начала российского вторжения ЗАЭС имела шесть линий питания.

Напомним, накануне МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция была вновь подключена к единственной доступной резервной линии электропередач через четыре месяца после отключения.

В последнее время ситуация вокруг ЗАЭС становится все более напряженной. Сначала российские оккупанты остановили автоматическую передачу данных с датчиков радиационного мониторинга на Запорожской АЭС. В настоящее время эту информацию в ручном режиме передают представители Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ).

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами подготовки РФ к теракту на Запорожской атомной электростанции.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту и заминировали 4 из 6 реакторов. Он рассказал, что враг также заменял водоем-охладитель. РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения до станции, что приведет к ядерной аварии.