Четвертый энергоблок Запорожской АЭС представляет угрозу: в "Энергоатоме" объяснили, в чем причина

Четвертый энергоблок захваченной Запорожской АЭС, который российские оккупанты перевели в состояние "горячей остановки", представляет угрозу. Ведь оборудование не ремонтируется, но работает.

Об этом заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в комментарии УНИАН.

"Четвертый энергоблок в горячей остановке представляет угрозу. Его оборудование не ремонтируется, но продолжает работать. А работает блок на 280 градусах Цельсия... С технической точки зрения оборудование, которое они держат долгий период под давлением, - это опасно", - отметил он. .

Запорожская АЭС: что происходит на станции

Госатомрегулирование еще в июне распорядилось перевести в состояние "холодной остановки" энергоблок №5 Запорожской АЭС. Однако оккупанты сделали это лишь в конце июля спустя несколько дней после того, как перевели энергоблок №4 из режима "холодной остановки" в "горячую".

В "Энергоатоме" заявили, что такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию ядерной установки. После фактического исчезновения Каховского водохранилища существуют реальные риски недостаточной подпитки ЗАЭС охлаждающей водой.

Возможная угроза теракта на ЗАЭС

Напомним, президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами подготовки РФ к теракту на Запорожской атомной электростанции. Позже он рассказывал, что захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.



Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он отметил, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.

4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что россияне, возможно, готовят в ближайшее время провокацию на территории ЗАЭС. По данным украинских военных, на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков станции были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Однако эксперты МАГАТЭ не обнаружили там мин или взрывчатых веществ.