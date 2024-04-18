МАГАТЭ зафиксировало очередную атаку на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано сегодня, 18 апреля, о новой попытке атаки дронов на учебный центр украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщил генеральный директор Рафаэль Гросси, отметив, что в результате атаки ущерба и жертв нет.

"Команда МАГАТЭ услышала взрыв в 10:35 утра по местному времени, когда ЗАЭС впоследствии сообщила о попытке нападения беспилотника. Группе экспертов было отказано в доступе к учебному центру недалеко от площадки ЗАЭС для оценки инцидента, при этом станция сослалась на потенциальные угрозы безопасности", - заявил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что в случае подтверждения новой атаки беспилотника это станет крайне тревожным событием.

"Кто бы ни стоял за этими инцидентами, он, судя по всему, игнорирует неоднократные призывы международного сообщества к максимальному военному воздержанию, чтобы предотвратить вполне реальную угрозу серьезной ядерной аварии, которая может иметь ужасные последствия для здоровья и окружающей среды", - заявил Гросси.

Ранее на этой неделе на ЗАЭС прибыла новая группа экспертов МАГАТЭ, которая пересекла линию фронта, чтобы заменить своих коллег, следивших за ситуацией на ЗАЭС в течение нескольких последних недель.

Это 18-я группа экспертов МАГАТЭ на АЭС с тех пор, как гендиректор организовал там постоянное присутствие в сентябре 2022 года, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта.

Напомним, на днях разведка сообщала, что российские террористы готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции – еще одной операции под "ложным флагом".

Все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в субботу, 13 апреля, впервые с 2022 года перевели в состояние "холодной остановки".

Путин угрожает перезапустить Запорожскую АЭС

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил МАГАТЭ, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под российской оккупацией Запорожскую АЭС. Это значительно повышает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

МАГАТЭ получило технические отчеты, из которых следует, что Россия стремится вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию уже в этом году.

Электростанция расположена на линии фронта, оцеплена русскими минами, а над ней летают артиллерийские снаряды. Лишь в начале апреля несколько дронов нанесли удар по одному из шести реакторов станции, крыше учебного центра и военной машине, припаркованной у лаборатории.

Возможный запуск россиянами оккупированной Запорожской атомной электростанции выглядит очень маловероятным с технической точки зрения, не говоря уже о политической составляющей, заявил министр энергетики Герман Галущенко, комментируя возможность запуска ЗАЭС под российской оккупацией.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры, необходимые для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.