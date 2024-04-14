Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в состояние "холодной остановки": в МАГАТЭ рассказали, с чем это связано

Все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в субботу, 13 апреля, впервые с 2022 перевели в состояние "холодной остановки".

Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что переход в состояние "холодной остановки" состоялся утром и связан с завершением отопительного сезона в городе Энергодар, где проживает большинство персонала станции.

Пять других блоков ЗАЭС уже находились в этом состоянии, а сейчас к ним добавился последний.

"Я приветствую этот шаг, который МАГАТЭ рекомендовало в течение определенного времени, поскольку он повышает общую безопасность объекта. Агентство будет продолжать внимательно следить за эксплуатационным состоянием Запорожской атомной электростанции и предоставлять технически жизнеспособные альтернативы в контексте быстрых перемен и вызовов", - отметил генеральный директор. Рафаэль Гросси.

Он добавил, что решение перевести энергоблоки в состояние "холодной остановки" положительное, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии, но оно "не решает фундаментальной проблемы недавнего резкого ухудшения ситуации на станции".

"Несомненно, безопасность на этом крупном ядерном объекте остается очень нестабильной", - подчеркнул Гросси.

Путин угрожает перезапустить Запорожскую АЭС

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил Международное агентство по атомной энергии, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под российской оккупацией Запорожскую АЭС. Это значительно повышает риски инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

МАГАТЭ получило технические отчеты, из которых следует, что Россия стремится вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию уже в этом году.

Электростанция расположена на линии фронта, оцеплена русскими минами, а над ней летают артиллерийские снаряды. Только на прошлой неделе несколько дронов нанесли удар по одному из шести реакторов станции, крыше учебного центра и военной машине, припаркованной у лаборатории.

Возможный запуск россиянами оккупированной Запорожской атомной электростанции выглядит очень маловероятным с технической точки зрения, не говоря уже о политической составляющей, заявил министр энергетики Герман Галущенко, комментируя возможность запуска ЗАЭС под российской оккупацией.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Как сообщили в МАГАТЭ в январе, россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. Взрывные устройства расположены между внутренним и внешним ограждением вокруг АЭС, хотя в ноябре станция была разминирована.