Усі енергоблоки Запорізької АЕС перевели у стан "холодного зупину": у МАГАТЕ розповіли, з чим це пов'язано

Усі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції у суботу, 13 квітня, вперше з 2022 року перевели у стан "холодного зупину".

Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що перехід у стан "холодного зупину" відбувся вранці та пов'язаний із завершенням опалювального сезону в місті Енергодар, де проживає більшість персоналу станції.

П'ять інших блоків ЗАЕС вже були у цьому стані, а зараз до них додався останній.

"Я вітаю цей крок, який МАГАТЕ рекомендувало протягом певного часу, оскільки він підвищує загальну безпеку об'єкту. Агентство продовжуватиме уважно стежити за експлуатаційним станом Запорізької атомної електростанції та надавати технічно життєздатні альтернативи в контексті швидких змін та викликів", - зауважив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що рішення перевести енергоблоки у стан "холодного зупину" є позитивним, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії, але воно "не вирішує фундаментальної проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції".

"Без сумніву, безпека на цьому великому ядерному об'єкті залишається дуже нестабільною", - підкреслив Гроссі.

Путін погрожує перезапустити Запорізьку АЕС

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив Міжнародне агентство з атомної енергії, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи

МАГАТЕ отримало технічні звіти, з яких випливає, що Росія прагне повернути Запорізьку АЕС в експлуатацію вже цього року.

Електростанція розташована на лінії фронту, оточена російськими мінами, а над нею літають артилерійські снаряди. Лише минулого тижня кілька дронів завдали удару по одному з шести реакторів станції, даху навчального центру та військовій машині, припаркованій біля лабораторії.

Наразі можливий запуск росіянами окупованої Запорізької атомної електростанції виглядає дуже малоймовірним з технічної точки зору, не говорячи вже про політичну складову, заявив міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи можливість запуску ЗАЕС під російською окупацією.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.