Ядерная безопасность: ситуация на ЗАЭС с каждым днем ухудшается

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не осуществляют необходимые работы, необходимые для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Укринформ.

Он напомнил, что станция уже больше года не работает, при этом Украина поставляет на ЗАЭС электроэнергию для обеспечения функционирования систем безопасности.

"Но это же объект атомной генерации. И там нужно проводить соответствующие работы по поддержанию состояния оборудования. Эти работы не производятся. Ситуация называется деградацией оборудования", - подчеркнул министр.

Напомним, 29 сентября Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Запорожская АЭС: что происходит на станции

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Эксперты American Nuclear Society (Американского ядерного общества) тщательно изучили самые плохие из возможных сценариев техногенной катастрофы на Запорожской АЭС и не предполагают возможных последствий для здоровья населения, связанных с радиацией.

Между тем, Украина готовится к любым сценариям развития событий вокруг ЗАЭС. Поэтому жителям населенных пунктов, прилегающих к станции, раздали таблетки йодида калия, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий возможного теракта.