Оккупанты перевели в состояние "горячей остановки" энергоблок № 4 на ЗАЭС: чем это грозит

Российские захватчики на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции вывели энергоблок №4 из состояния "холодная остановка" в состояние "горячая остановка". В то же время энергоблок №6, по информации МАГАТЭ, выводят из "горячего" состояния в "холодное".

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Там отмечают, что несоблюдение захватчиками требований лицензии Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС увеличивает вероятность радиационной аварии.

"Присутствие российских военных, оружия и тяжелой техники на площадке Запорожской АЭС, а также несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирование ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии", - подчеркнул президент ГП "НАЭК" "Энергоатом" Петр Котин.

Он напомнил, что выполнение лицензионных требований эксплуатации атомных энергоблоков - залог безопасной эксплуатации АЭС, а это безопасность персонала, населения и окружающей среды.

Котин добавил, что "лицензионные требования основываются не только на положениях правил и норм, действующих в Украине, но и учитывают многолетний отечественный и международный опыт эксплуатации атомных станций".

В соответствии с требованиями лицензий Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков ЗАЭС, в которые в июне текущего года были внесены изменения, все энергоблоки станции должны находиться исключительно в состоянии "холодной остановки". Перевод энергоблоков в более опасное состояние "горячая остановка" – запрещен.

"Такие требования к эксплуатации энергоблоков ЗАЭС были выдвинуты из-за отсутствия своевременного и качественного технического обслуживания и необходимых текущих ремонтов оборудования в течение всего времени оккупации станции. Но фейковая администрация пренебрегает не только законными требованиями легитимного оператора – Энергоатома – и регулятора, но и здравого смысла", - подчеркнул глава "Энергоатома".

Напомним, такие действия оккупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций. В частности, на энергоблоке №4 в результате его разогрева произошло протекание радиоактивного теплоносителя (воды) с первого в другой контур, что является нарушением одного из барьеров на пути распространения радиоактивного загрязнения.

Аналогичная ситуация произошла и при попытке захватчиков "разогреть" энергоблок №6. Кроме того, его перевод в "горячее" состояние привело к значительному увеличению количества жидких радиоактивных отходов на площадке, что несет потенциальный ущерб для персонала, населения и окружающей среды.

Запорожская АЭС: что происходит на станции

Оккупированная ЗАЭС имеет шесть энергоблоков, пять из которых украинское Госатомрегулирование в августе 2022 и феврале 2023 года распорядилось перевести в состояние "холодной остановки". В июне ведомство распорядилось перевести в это состояние и оставшийся в "горячем" энергоблок №5. Однако оккупанты сделали это только в конце июля – через несколько дней после того, как перевели энергоблок №4 из режима "холодной остановки" в "горячий".

В "Энергоатоме" заявляли, что такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию энергоблока №4. После фактического исчезновения Каховского водохранилища существуют реальные риски недостаточной подкормки ЗАЭС охлаждающей водой.

Глава компании Петр Котин отмечал, что четвертый энергоблок Запорожской АЭС несет угрозу в состоянии "горячего остановки", ведь оборудование не ремонтируется, но работает.

10 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что оккупанты начали переводить четвертый энергоблок в "холодное" состояние после обнаружения утечки воды в одном из четырех парогенераторов.