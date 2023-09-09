Ситуация очень нестабильна. МАГАТЭ сообщает о росте военной активности вблизи ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающие на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что в течение последней недели слышали многочисленные взрывы, что свидетельствует о возможном усилении военной активности в регионе, представляющей потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Прошло чуть больше года после того, как МАГАТЭ установило свое постоянное присутствие на АЭС, и в течение этого времени общая ситуация на объекте остается крайне нестабильной, сказал генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Согласно сообщению, начиная с минувшей субботы, команда МАГАТЭ услышала около двух десятков взрывов в течение трех дней, а затем еще несколько за последние несколько дней. Сама станция при этом не пострадала.

"Отчеты, которые я получаю от наших экспертов, свидетельствуют о том, что взрывы произошли неподалеку от Запорожской атомной электростанции. Тем не менее, я остаюсь глубоко озабочен возможными опасностями, с которыми сталкивается станция в настоящее время повышенного военного напряжения в регионе", – сказал генеральный директор Гросси, вновь отметив важность соблюдения всеми сторонами пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС.

Кроме того, команда МАГАТЭ сообщает о том, что оккупанты на ЗАЭС решили временно сократить количество персонала на площадке до минимального уровня в течение следующих нескольких дней из-за опасений относительно высокого риска военных действий в этом районе.

Также эксперты МАГАТЭ наблюдали постоянное присутствие мин между ограждениями по периметру, но они не увидели никаких взрывных устройств при обходе площадок. Однако, согласно сообщению, им до сих пор не предоставили доступ к крышам реакторных блоков 1, 2, 5 и 6. Команда МАГАТЭ также требовала осмотреть все шесть турбинных залов, чтобы иметь возможность одновременно оценить, может ли там присутствовать взрывчатка. Пока это ходатайство не удовлетворено.

Ранее эксперты МАГАТЭ сообщали, что не обнаружили мин или взрывчатые вещества на кровле зданий 3-го и 4-го энергоблоков, а также кровли машинных залов оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Однако они не видели остальных энергоблоков Запорожской АЭС. Президент "Энергоатома" Петр Котин уверен, что там расположены мины.