Оккупанты хотят перевести 6-й блок ЗАЭС в "горячий режим". В МАГАТЭ называют это вынужденным шагом

Из-за аварии на четвертом энергоблоке оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) российские захватчики хотят перевести 6-й блок крупнейшего ядерного объекта в Европе в режим "горячей остановки".

Об этом сообщается в очередном отчете МАГАТЭ.

В МАГАТЭ напоминают, что вчера ЗАЭС начала перевод 4-го энергоблока с горячей остановки на холодный после обнаружения утечки воды в одном из четырех парогенераторов, расположенных в защитной оболочке энергоблока. В то же время оккупанты хотят перевести в горячий режим 6-й энергоблок в течение следующих трех дней, чтобы продолжить производство пара на площадке.

Отмечается, что процесс перехода 6-го блока Запорожской ЗАЭС в режим "горячей остановки" противоречит распоряжению Госатомрегулирования Украины, однако МАГАТЭ называет этот шаг вынужденным и обещает проследить за ситуацией.

В настоящее время ЗАЭС была вынуждена полагаться на единственную оставшуюся резервную линию 330 кВ для подачи электроэнергии, которая необходима, например, для выполнения функции безопасности, такой как перекачка охлаждающей воды для установки.

Кроме того, станция использует пар, производимый одним реакторным блоком во время горячей остановки, для различных целей ядерной безопасности, включая переработку жидких радиоактивных отходов, собранных в резервуарах для хранения. Поэтому МАГАТЭ называет перевод шестого энергоблока в горячий режим вынужденным.

"Группа МАГАТЭ на площадке будет внимательно следить за операциями по переходу между состояниями остановки энергоблоков 4 и 6", – подчеркнул директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

В МАГАТЭ отмечают, что 6-й энергоблок находится в состоянии "холодной остановки" с 21 апреля. Кроме того, захватчики заявили, что производили ремонтные работы на частях систем безопасности 6-го блока.

Кроме того, уровень воды в охлаждающем пруду на ЗАЭС остается относительно стабильным. В то время как высота пруда-охладителя ЗАЭС продолжает снижаться примерно на 1 см в сутки, высота напорного канала соседней Запорожской ТЭЦ (ЗТЭЦ) регулярно пополняется благодаря откачке воды из входного канала ТЭЦ.

Напомним, в связи с выведением четвертого энергоблока Запорожской АЭС в состояние "горячего останова" была нарушена целостность уже трех из пяти физических барьеров на пути распространения радиации.

Запорожская АЭС: что происходит на станции

Оккупированная ЗАЭС имеет шесть энергоблоков, пять из которых украинское Госатомрегулирование в августе 2022 и феврале 2023 года распорядилось перевести в состояние "холодной остановки". В июне ведомство распорядилось перевести в это состояние и оставшийся в "горячем" энергоблок №5. Однако оккупанты сделали это только в конце июля – через несколько дней после того, как перевели энергоблок №4 из режима "холодной остановки" в "горячий".

В "Энергоатоме" заявляли, что такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию энергоблока №4. После фактического исчезновения Каховского водохранилища существуют реальные риски недостаточной подкормки ЗАЭС охлаждающей водой.

Глава компании Петр Котин отмечал, что четвертый энергоблок Запорожской АЭС несет угрозу в состоянии "горячего остановки", ведь оборудование не ремонтируется, но работает.

10 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что оккупанты начали переводить четвертый энергоблок в "холодное" состояние после обнаружения утечки воды в одном из четырех парогенераторов.