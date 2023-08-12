Окупанти хочуть перевести 6-й блок ЗАЕС у "гарячий режим". У МАГАТЕ називають це вимушеним кроком

Через аварію на четвертому енергоблоці окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) російські загарбники хочуть перевести 6-й блок найбільшого ядерного об’єкта в Європі в режим "гарячого зупину".

Про це повідомляється у черговому звіті МАГАТЕ.

У МАГАТЕ нагадують, що вчора ЗАЕС почала переведення 4-го енергоблоку з гарячої зупину на холодний після виявлення витоку води в одному з чотирьох парогенераторів, розташованих у захисній оболонці енергоблоку. Водночас окупанти хочуть перевести в гарячий режим 6-й енергоблок протягом наступних трьох днів, щоб продовжити виробництво пари на майданчику.

Зазначається, що процес переходу 6-го блоку Запорізької ЗАЕС в режим "гарячого зупину" суперечить розпорядженню Держатомрегулювання України, однак МАГАТЕ називає цей крок вимушеним та обіцяє простежити за ситуацією.

Наразі ЗАЕС була змушена покладатися на єдину резервну лінію 330 кВ, що залишилася, для подачі електроенергії, яка необхідна, наприклад, для виконання функції безпеки, такої як перекачування охолоджувальної води для установки.

Крім того, станція використовує пар, що виробляється одним реакторним блоком під час гарячої зупинки, для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання. Через це МАГАТЕ називає переведення шостого енергоблоку в гарячий режим вимушеним.

"Група МАГАТЕ на майданчику буде уважно стежити за операціями з переходу між станами зупинки енергоблоків 4 і 6", – наголосив директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

У МАГАТЕ зауважують, що 6-й енергоблок перебуває у стані "Холодної зупинки" з 21 квітня. Крім того, загарбники заявили, що проводили ремонтні роботи на частинах систем безпеки 6-го блоку.

Крім того, рівень води у охолоджувальному ставку на ЗАЕС залишається відносно стабільним. У той час як висота ставка-охолоджувача ЗАЕС продовжує знижуватися приблизно на 1 см на добу, висота напірного каналу сусідньої Запорізької ТЕЦ (ЗТЕЦ) регулярно поповнюється завдяки відкачуванню води зі вхідного каналу ЗТЕЦ.

Нагадаємо, у звʼязку з виведенням четвертого енергоблоку Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину" було порушено цілісність уже трьох із пʼяти фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації.

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

Окупована ЗАЕС має шість енергоблоків, пʼять із яких українське Держатомрегулювання в серпні 2022 та лютому 2023 років розпорядилося перевести в стан "холодного зупину". У червні відомство розпорядилося перевести в цей стан і енергоблок №5, який залишався в "гарячому". Проте окупанти зробили це лише у кінці липня – через кілька днів після того, як перевели енергоблок №4 із режиму "холодного зупину" у "гарячий".

В "Енергоатомі" заявляли, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію енергоблоку №4. Після фактичного зникнення Каховського водосховища існують реальні ризики недостатнього підживлення ЗАЕС охолоджувальною водою.

Голова компанії Петро Котін зазначав, що четвертий енергоблок Запорізької АЕС несе загрозу в стані "гарячого зупину", адже обладнання не ремонтується, але працює.

10 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що окупанти почали переводити четвертий енергоблок у "холодний" стан після виявлення витоку води в одному з чотирьох парогенераторів.