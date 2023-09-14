В ISW розповіли про страхи Путіна після зустрічі з Кім Чен Ином

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін боїться, що зміцнення відносин із Північною Кореєю можуть поставити під загрозу існуючі схеми ухилення Росії від санкцій, а також спричинити нові економічні обмеження Заходу.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 13 вересня Путін зустрівся із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином на космодромі "Східний" в Амурській області РФ. Він назвав зустріч "продуктивною" і повідомив, що вони з Кімом провели "відвертий обмін думками щодо ситуації в регіоні та про двосторонні відносини".

Путін також заявив, що Росія продовжує дотримуватися обмежень на військово-технічну співпрацю з Північною Кореєю, але підкреслив, що у "рамках нинішніх правил є додаткові можливості".

"Путін, ймовірно, намагається нейтрально зобразити свою зустріч із Кімом, щоб збалансувати інтерес Росії у придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів із побоюваннями щодо ризику запровадження вторинних міжнародних санкцій проти РФ через потенційну торгівлю з Північною Кореєю", - підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США заявили, що готові без вагань запровадити нові санкції, якщо зустріч Путіна та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина призведе до передачі зброї між двома країнами.

Співпраця РФ та КНДР: про що домовилися Кім Чен Ин та Путін

Під час зустрічі з російським диктатором Кім Чен Ин сказав, що "КНДР підтримує всі рішення Путіна" і вважає, що "Росія піднялася на священну боротьбу для захисту своєї безпеки". Також він заявив, що розраховує, що "РФ та КНДР завжди будуть разом у боротьбі з імперіалізмом".

Москва потребує поставок боєприпасів і снарядів після понад 18 місяців війни в Україні, тоді як Північній Кореї, яка зазнала багаторічних міжнародних санкцій через її програму ядерної зброї, не вистачає всього, починаючи від готівки і продовольство до ракетних технологій.

Зауважимо, ще в березні США заявляли, що мають докази того, що Москва веде переговори з Пхеньяном про обмін зброї на продовольство.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея продавала ракети російській ПВК "Вагнер" у розпал битви за Бахмут, хоча тодішній керівник цієї структури Євген Пригожин називав цю інформацію "плітками і домислами".