В Украине запустили платформу для обучения и развития BecomingX Ukraine

В Украине представили учебную платформу BecomingX Ukraine от британской образовательной компании BecomingX. Главной целью запуска платформы в Украине является помочь украинцам развивать навыки, необходимые для трудоустройства, предпринимательства, овладение новыми профессиями с помощью учебного контента — тематических видео, исследований и викторин.

Так, платформа предоставляет украинцам бесплатный доступ к интерактивным курсам о цифровых технологиях и трудоустройстве, а также библиотеке уроков для школьников и учителей. Пользователи платформы смогут овладеть новыми навыками, услышав об опыте украинских и мировых лидеров мнений и знаменитостей.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

BecomingX Ukraine создан для школьников и родителей, студентов и преподавателей, предпринимателей и менеджеров, креативщиков, общественных деятелей, волонтеров, ветеранов и всех украинцев, стремящихся развиваться и осваивать новые навыки.

Доступ к платформе для украинцев бесплатный, для использования нужно зарегистрироваться на сайте: www.becomingx.ua

Платформа предоставляет школам 24 записанных занятия для учащихся младших и средних классов с планами уроков на украинском и польском языках, а также сертификаты о завершении курсов для всех пользователей BecomingX Ukraine.

Кроме фильмотеки по видео от украинских и мировых знаменитостей, платформа имеет отдельные разделы для школ, предоставляет украинцам бесплатный доступ в школу старейшей в мире энциклопедии Britannica, онлайн-платформы преподавания и обучения CENTURY, проектов ITSkills4U и Da Vinci, а также 3D-туров наиболее известными в мире музеями, парками и даже поверхностью Марса.

Образование в Украине

23 апреля Совет принял в целом законопроект 10177 о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании в целом.

Так, закон позволяет студентам выбирать образовательные программы, образовательные учреждения, предоставляемые этими программами, а также типы, формы и продолжительность обучения, компоненты программы и их уровень сложности.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров добавил, что студенты сами будут формировать образовательную траекторию, регулировать темп и продолжительность обучения, а также смогут изменить специальность после года обучения.

Если студент еще не окончательно определился со специализацией, он может вступить в междисциплинарную программу "Социальные науки", которая включает в себя несколько направлений, таких как социология, социальная работа и политология.