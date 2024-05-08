Почему образование это ключ к развитию сферы реабилитации в Украине

Пребывая в войне уже десятилетия, мы часто слышим о спасении жизни военных. Наверное, нет человека, который не знал бы о кровоостанавливающем турникете, эвакуации или больнице с ранеными. Однако спасти жизнь - это не только остановить кровотечение на поле боя или быстро вывезти раненого из-под огня. Даже не только качественно прооперировать.

Военный, которого выписывают из отделения хирургии, требует еще одного важного этапа — медицинской реабилитации, во время которого часто приходится учиться жить заново. Осваивать навыки владения своим телом, протезами, креслом колесным или другими дополнительными средствами. И учитель – читай: врач – здесь играет очень важную роль.

Реабилитация сегодня

Еще несколько лет назад первое, что приходило в голову после упоминания о слове «реабилитация», были либо просторные оборудованные частные европейские клиники, либо старенькие санатории советского образца, где предлагают отдохнуть на массажах и попить «целительной» воды. Все это точно не о доказательной, эффективной реабилитации.

Медицинская реабилитация — целенаправленное вмешательство целой реабилитационной команды, целью которой является восстановить функционирование пациента. Простыми словами, заново научить, как ходить, умываться, готовить еду и т.д. Любое ранение во время военных действий — это сложный этап восстановления для человека, который может длиться несколько месяцев и потребовать значительных усилий от травмированного. Однако есть и хорошие новости: во-первых, даже несмотря на травмы, можно быть полноценным и заботиться не только о себе, но и о других. Во-вторых, сфера реабилитации Украины на протяжении двух лет полномасштабной войны претерпела немало изменений к лучшему.

Руки реабилитации: кто ставит на ноги наших защитников и защитниц?

Кто помогает раненому встать на ноги? Команда. Мы привыкли к формулировкам «врачи», «благодарные врачам». Но в реабилитационной команде есть много других функциональных специалистов разных специализаций, работающих вместе над одним пациентом. Этот принцип называется «мультидисциплинарность».

Реабилитация – комплексный процесс, который по законодательству должен быть организован мультидисциплинарными командами. Такие команды возглавляет врач физической и реабилитационной медицины (ФРМ). Она или он несет ответственность за стратегию лечения и действия всей команды. Врач ФРМ точно понимает, «чтобы» выполняется весь комплекс действий над пациентом и какого конкретного результата команда должна (и может) в конкретном случае достичь.

Физический терапевт – специалист, физически ставящий человека на ноги. Все движения, ходьба (часто усложненная), упражнения в зале с оборудованием, обучение преодолевать препятствия – это только начало длинного списка составляющих реабилитационного плана, с которыми работает физический терапевт. Усилия прилагаются всей командой, но мышцы болят больше всего у физического терапевта.

Эрготерапевт – специалист, который учит раненого жить снова: отрабатывает моторику рук, контакт с предметами, обеспечение быта, движение в общественном транспорте. Невероятно интересная профессия, без которой здоровый и функциональный пациент после выписки не знал бы, что он может жить и жить качественно. И как это обеспечить? Реабилитационная команда без эрготерапевта, как без рук.

Терапевт речи и речи имеет широкий функционал. К примеру, минно-взрывные травмы часто приводят не только к потере конечности, но и к контузии, которая часто ухудшает речевую способность. Терапевт речи и речи работает над восстановлением функции глотания, жевания, речи, речи, поэтому специалисты должны получить высшее образование магистерского уровня в области здравоохранения. После значительного количества правильных тренировок с терапевтом речи и речи пациент может свободно общаться.

Психолог – специалист, также работающий с травмами, но не с телесными. В постсоветской реальности сохранился ужас перед психологами. Из доказательного международного опыта и опыта реабилитационных центров RECOVERY могу сказать: профессиональный психолог, умеющий работать с травмами войны, это находка, которая экономит человеку много времени в будущем. Война всегда травмирует. Часто очень сильно. Но все можно исправить благодаря желанию пациента и профессиональной поддержке.

Реабилитация не едет без медицинских сестер и медицинских братьев по реабилитации. Это и профессиональный уход, и профилактика осложнений, и помощь пациентам с бытом, и питание... и еще тысяча действий, которые пациент в отделении не может совершить самостоятельно вне реабилитации. Для понимания важности этой роли: в реабилитационных отделениях стран еврозоны на одного пациента может быть по две медицинские сестры/два медицинских брата, особенно при необходимости круглосуточного ухода.

Недавно Минздрав ввел роль социального работника в процессе предоставления реабилитационных услуг. В частности, у этого специалиста есть правильные ответы на многие вопросы пациентов, от документально-юридических до необходимых контактов и движения, после того как раненый покидает реабилитационное отделение. Мультидисциплинарные команды при необходимости расширяют другими специалистами, например, протезистами и т.д.

Образование укрепляет сферу и придает силы специалистам двигаться вверх

Во время международной поездки нашей команды, в которой анализировали опыт иностранных реабилитационных центров, мы могли работать с такими центрами во всех трех странах Балтии. Советское прошлое наших государств имеет схожие характеристики. Реабилитационные мощности у нас часто означали те же рекреационные курорты, приспособленные для бывшего партийного сообщества, а никак для доказательной медицинской реабилитации.

Именно поэтому мне было интересно спросить: чем руководствовались специалисты и руководители реабилитационных команд в 90-х – 2000-х годах, когда активно развивали сферу реабилитации — мощности, которые теперь частным образом пользуются пациенты из Германии и США, специально прилетающие лечиться, очевидно, получая качественную ценность за меньшие средства, чем в своих странах.

Ответ на мой вопрос был: «Мы активно учились. Везде, где только можно было. Нам не хватало средств летать за океан, поэтому физически ездили в Швейцарию, Скандинавию, Британию и другие страны со специализированным опытом, собирали его вместе, активно участвовали в международных грантовых программах и вкладывали, строили, развивали — двадцать лет. Вот вы видите результат».

Развивая сеть реабилитационных центров RECOVERY, основанную Виктором и Еленой Пинчуками для поддержки Сил безопасности и обороны Украины, мы понимаем, что наш главный капитал — это люди. Поэтому ставим своей целью через образовательное направление развивать сообщество врачей, предоставлять им первоклассные образовательные программы для развития. А еще возможность обмениваться опытом.

Постоянные образовательные программы являются ключевым элементом развития мультидисциплинарных реабилитационных команд, поскольку они способствуют повышению качества помощи пациентам, улучшению сотрудничества и координации в командах, адаптации к изменениям в сфере реабилитации, и не в последнюю очередь поддерживать интерес к профессии в условиях постоянного стресса. Также я активно пропагандирую изучение английского языка (всем) и самообразование по интересующим направлениям — это лучший рецепт развития потенциала за короткое время.

Какие реабилитационные специальности дефицитны?

Все. Если точнее, по нашим оценкам, реальная потребность в кадрах государственных гражданских больниц 2024 года как минимум вдвое больше, чем сегодня.