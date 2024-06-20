В Запорожской области приступили к строительству подземных школ (ФОТО)

В Запорожской области начали работу над сооружением «подземных школ» – укрытий для 50 тысяч учащихся.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, учитывая все риски прифронтовой территории, Совет обороны Запорожской области решил, что весь образовательный процесс должен происходить в укрытиях.

"Именно для этого и воплощаем масштабные проекты. Начали строительство на 5 локациях", - заметил Федоров.

Он уточнил, что главная цель проекта – дать 50 тысяч учеников Запорожской области возможность учиться офлайн.

Также Федоров показал работы на одной из локаций, начавшихся более недели назад. Обучение в этой школе будет проходить в 2 смены и 1000 детей смогут посещать школу.

Стоимость строительства составляет более 112 млн. грн. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в IV квартале 2024 года.

"Это сверхсложно. Запорожье еще не выполняло такие масштабные проекты в такие сроки. Но мы приложим максимум усилий, чтобы реализовать проект в кратчайшие сроки и с высоким качеством", - подчеркнул Федоров.

Напомним, Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты Запорожской облгосадминистрации по строительству пяти подземных школ в области. Общая сумма субвенции от государства на эти проекты может составить 500 миллионов гривен.

Обучение под землей

Первую в Украине подземную школу начали строить в поселке Коротичи под Харьковом. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.

Во время тревог это укрытие будет способно вместить людей из соседнего детсада, офисов и других заведений. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Кроме того, по сообщению Радио Свобода, 3 апреля городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что школу под землей построили и в Индустриальном районе Харькова. Помещение образовательного учреждения имеет 20 классных комнат, здесь смогут учиться 600 детей. Еще одну такую школу хотят построить в одном из центральных районов города.

Также в Харькове в сентябре начали работать классы по обучению школьников в метрополитене. Всего оборудованы кабинеты для занятий 60 классов. На станции метро детей в сопровождении педагога будет подвозить школьный автобус (в городе для этого разработали 34 маршрута).

Под землей в Харькове учатся не только школьники, но и дошкольники. В детский сад в метро уже записали 650 детей.

А в мае в Люботине Харьковской области начала работу в тестовом режиме первая подземная школа с укрытием высшего класса безопасности, рассчитанная на 400 человек.