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Всемирный банк поддерживает украинскую молодежь, инвестируя $200 млн в модернизацию высшего образования

Всемирный банк поддерживает украинскую молодежь, инвестируя $200 млн в модернизацию высшего образования
Сейчас активно закупается современное научно учебное оборудование для модернизированных университетов.

В рамках совместного проекта Украины и Всемирного банка "Усовершенствование высшего образования ради результатов" выделено $200 млн.

Об этом сообщает Правительственный портал.

О проекте

Основная цель проекта — повысить конкурентоспособность высшего образования через развитие лабораторий, учебно-исследовательской базы, а также усиление управленческой способности и обмена экспертизой для изучения международных практик.

Ключевые направления проекта:

  • $1,5 млн инвестиции в каждый университет, прошедший процедуру реорганизации через при/объединение (укрупнение);
  • $14,8 млн в поддержку госбюджета для достижения целевых показателей эффективности системы высшего образования;
  • поддержка вступительной кампании и экспертной возможности.

Сейчас активно закупается современное научно-учебное оборудование для модернизированных университетов за счет выделенных $1,5 млн.

В 2024 году уже подано 46 заявок на пакеты оборудования для лабораторий в таких университетах:

Список университетов:

  • Харьковский Национальный университет им. В. н. Каразина, к которому присоединена Украинская инженерно-педагогическая академия;
  • Одесский Национальный университет им. И. И. Мечникова, к которому присоединен Одесский государственный экологический университет;
  • Украинский государственный университет науки и технологий, к которому присоединена Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта;
  • Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова, к которому присоединен Николаевский национальный университет им. В. Сухомлинского;
  • Национальный университет "Львовская политехника", к которому присоединена Украинская академия книгопечатания;
  • Национальный университет "Львовская политехника", к которому присоединена Украинская академия книгопечатания;
  • Криворожский национальный университет, к которому присоединен Донецкий национальный торгово-экономический университет им. М. Туган-Барановского;
  • Национальный транспортный университет и Национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. З. Гжицкого активно готовят свои предложения.

Отмечается, что первые поставки оборудования уже начались в учебные заведения Одессы, Николаева и Днепра.

Справка:

Портфель операций Всемирного банка в сфере образования в Украине составляет 615 млн долларов США, включая синергетические проекты UIHERP (Усовершенствование высшего образования ради результатов) и LEARN (Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине).

Эти проекты направлены на поддержку реформ, улучшение качества и доступности образования и укрепление его устойчивости к вызовам современности.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил новый государственный стандарт профильного среднего образования. Этот стандарт будет применяться в академических лицеях (10-12 классы), заведениях профессионального (профессионально-технического) образования, а также профессионального высшего и специализированного образования для получения полного общего среднего образования.

Автор:
Ольга Опенько