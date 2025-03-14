Всемирный банк предоставил Украине 207 млн грн гранта на трансформацию медицинской системы

Украина получила от Всемирного банка 207 млн. грн. грантовых средств для реализации проекта трансформации медицинской системы.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, эти средства будут направлены на повышение возможности украинской медицины, развитие цифровых инструментов и более эффективное управление отраслью.

Шмигаль также отметил, что в текущем году правительство выделяет десятки миллиардов гривен на восстановление страны. В частности, на этой неделе 2 млрд. грн. было направлено на программу жилья для внутренне перемещенных лиц.

Благодаря этим средствам более 1300 украинских семей смогут приобрести новые дома.

Ранее Шмыгаль сообщал, что Всемирный банк предоставит Украине 454 млн долларов в рамках проекта THRIVE, направленного на помощь в реформировании системы здравоохранения.

Кроме того, Всемирный банк поддерживает украинскую молодежь, инвестируя $200 млн в модернизацию высшего образования .