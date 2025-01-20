1200 українців вже скористалися ваучерами на навчання у 2025 році

З початку 2025 року вже 1200 українців отримали ваучери на безоплатне навчання, що дають змогу здобути нову професію або спеціальність. Ця програма реалізується за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Про повідомляє Державна служба зайнятості.

Ваучер дає право на підвищення кваліфікації або перепідготовку за однією зі 155 затверджених професій та спеціальностей та навчання у закладах професійно-технічної або вищої освіти, включаючи сучасні Центри професійно-технічної освіти Служби зайнятості.

Перелік доступних професій оновлюється кожні три місяці на сайті Міністерства освіти і науки України.

Торік ваучерами скористалися понад 23 тисячі українців. Найчастіше навчалися на медсестер, психологів, кухарів, водіїв, вихователів дошкільних закладів.

Найбільший попит на послугу фіксували у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях.

Хто може отримати ваучер

Право на ваучер мають:

Українці віком 45+ зі стажем роботи від 15 років.

зі стажем роботи від 15 років. Учасники бойових дій , якщо звернулися протягом трьох років після демобілізації.

, якщо звернулися протягом трьох років після демобілізації. Особи з інвалідністю та ВПО .

. Звільнені з військової служби за станом здоров’я або через скорочення штату.

за станом здоров’я або через скорочення штату. Колишні військовополонені .

. Громадяни, які отримали поранення або каліцтва під час воєнного стану.

Як скористатися програмою

Компенсація за навчання становить до 30 тисяч гривень. Для отримання ваучера потрібно звернутися до центру зайнятості особисто, через мобільний застосунок або онлайн на сайті Державної служби зайнятості.

Програма створена, щоб допомогти українцям змінити професію, підвищити кваліфікацію та знайти роботу своєї мрії навіть у складні часи.

Додамо, мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

Додамо, в Україні стартував освітній проєкт ReSkill UA, який дозволить 30 тис. українців опанувати нові професії та підвищити свою кваліфікацію. Проєкт реалізується платформою Happy Monday спільно з міжнародною платформою Coursera за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та сприяння Міністерства економіки.