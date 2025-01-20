1200 украинцев уже воспользовались ваучерами на обучение в 2025 году

С начала 2025 года уже 1200 украинцев получили ваучеры на безвозмездное обучение, позволяющие получить новую профессию или специальность. Эта программа реализуется на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Ваучер дает право на повышение квалификации или переподготовку по одной из 155 утвержденных профессий и специальностей и обучение в учреждениях профессионально-технического или высшего образования, включая современные Центры профессионально-технического образования Службы занятости.

Список доступных профессий обновляется каждые три месяца на сайте Министерства образования и науки Украины.

В прошлом году ваучерами воспользовались более 23 тысяч украинцев.

Самый большой спрос на услугу фиксировали в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.

Кто может получить ваучер

Право на ваучер имеют:

Украинцы 45+ со стажем работы от 15 лет.

со стажем работы от 15 лет. Участники боевых действий обратились в течение трех лет после демобилизации.

обратились в течение трех лет после демобилизации. Лица с инвалидностью и ВПЛ .

. Уволены с военной службы по состоянию здоровья или из-за сокращения штата.

по состоянию здоровья или из-за сокращения штата. Бывшие военнопленные .

. Граждане, получившие ранения или увечья во время военного положения.

Как воспользоваться программой

Компенсация за обучение составляет до 30 тысяч гривен. Для получения ваучера необходимо обратиться в центр занятости лично, через мобильное приложение или онлайн на сайте Государственной службы занятости.

Программа создана, чтобы помочь украинским изменить профессию, повысить квалификацию и найти работу своей мечты даже в сложные времена.

Добавим, мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

Добавим, в Украине стартовал образовательный проект ReSkill UA, который позволит 30 тыс. украинцев овладеть новыми профессиями и повысить свою квалификацию.