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В 2025 году государство выделяет 330 млн грн на переквалификацию кадров
Министерство экономики Украины прогнозирует, что в 2025 году возрастет количество украинцев, которые воспользуются ваучерами для обучения. Государство уже выделило 330 миллионов гривен в поддержку этой инициативы.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Основные показатели программы за 2024 год
Отмечается, что программа помогла тысячам украинцев получить новые профессии и специальности.
В 2023-2024 годах более 41 тысячи граждан прошли переподготовку за государственные средства.
В 2024 году ваучерами воспользовались более 16 тысяч человек в возрасте от 45 лет, около 5 тысяч внутренне перемещенных лиц, 1 тыс. человек. 300 человек с инвалидностью и около 700 участников боевых действий.
Больше ваучеров получили жители Днепропетровской, Харьковской и Львовской областей.
Среди популярных профессий и специальностей медсестринство, психология, повар, кондитер.
Преимущества программы
Ваучер покрывает до 30 тыс. 280 грн стоимости обучения.
Программа предлагает 155 профессий и специальностей по выбору, включая ИТ, медицину, образование, строительство и другие отрасли
Каждый имеет возможность самостоятельно выбрать учебное заведение. Учеба завершается получением государственного сертификата.
Кто может получить ваучер
Воспользоваться ваучером на обучение могут:
- украинцы от 45 лет;
- участники боевых действий;
- люди с инвалидностью;
- внутренне перемещенные лица;
- ветераны и ветеранки;
- бывшие пленные;
- пострадавшие в результате войны.
О переквалификации в Украине
Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.
Добавим, в Украине стартовал образовательный проект ReSkill UA, который позволит 30 тыс. украинцев овладеть новыми профессиями и повысить свою квалификацию. Проект реализуется платформой Happy Monday совместно с международной платформой Coursera при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и содействия Министерству экономики.