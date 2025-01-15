В 2025 году государство выделяет 330 млн грн на переквалификацию кадров

Министерство экономики Украины прогнозирует, что в 2025 году возрастет количество украинцев, которые воспользуются ваучерами для обучения. Государство уже выделило 330 миллионов гривен в поддержку этой инициативы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Основные показатели программы за 2024 год

Отмечается, что программа помогла тысячам украинцев получить новые профессии и специальности.

В 2023-2024 годах более 41 тысячи граждан прошли переподготовку за государственные средства.

В 2024 году ваучерами воспользовались более 16 тысяч человек в возрасте от 45 лет, около 5 тысяч внутренне перемещенных лиц, 1 тыс. человек. 300 человек с инвалидностью и около 700 участников боевых действий.

Больше ваучеров получили жители Днепропетровской, Харьковской и Львовской областей.

Среди популярных профессий и специальностей медсестринство, психология, повар, кондитер.

Преимущества программы

Ваучер покрывает до 30 тыс. 280 грн стоимости обучения.

Программа предлагает 155 профессий и специальностей по выбору, включая ИТ, медицину, образование, строительство и другие отрасли

Каждый имеет возможность самостоятельно выбрать учебное заведение. Учеба завершается получением государственного сертификата.

Кто может получить ваучер

Воспользоваться ваучером на обучение могут:

украинцы от 45 лет;

участники боевых действий;

люди с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица;

ветераны и ветеранки;

бывшие пленные;

пострадавшие в результате войны.

О переквалификации в Украине

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

Добавим, в Украине стартовал образовательный проект ReSkill UA, который позволит 30 тыс. украинцев овладеть новыми профессиями и повысить свою квалификацию. Проект реализуется платформой Happy Monday совместно с международной платформой Coursera при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и содействия Министерству экономики.