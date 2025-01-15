У 2025 році держава виділяє 330 млн грн на перекваліфікацію кадрів

Міністерство економіки України прогнозує, що у 2025 році зросте кількість українців, які скористаються ваучерами для перенавчання. Держава вже виділила 330 мільйонів гривень на підтримку цієї ініціативи.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Основні показники програми за 2024 рік

Зазначається, що програма допомогла тисячам українців здобути нові професії та спеціальності.

У 2023-2024 роках понад 41 тисяча громадян пройшли перепідготовку за державний кошт.

У 2024 році ваучерами скористалися понад 16 тисяч людей віком від 45 років, майже 5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, 1 тис. 300 людей з інвалідністю та майже 700 учасників бойових дій.

Найбільше ваучерів отримали мешканці Дніпропетровської, Харківської та Львівської областей.

Серед популярних професій та спеціальностей: медсестринство, психологія, кухар, кондитер.

Переваги програми

Ваучер покриває до 30 тис. 280 грн вартості навчання.

Програма пропонує 155 професій і спеціальностей на вибір, включаючи ІТ, медицину, освіту, будівництво та інші галузі

Кожен має можливість самостійно обрати заклад для навчання. Навчання завершується отриманням державного сертифіката.

Хто може отримати ваучер

Скористатись ваучером на навчання можуть:

українці віком від 45 років;

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи;

ветерани та ветеранки;

колишні полонені;

постраждалі внаслідок війни.

Про перекваліфікацію в Україні

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

Додамо, в Україні стартував освітній проєкт ReSkill UA, який дозволить 30 тис. українців опанувати нові професії та підвищити свою кваліфікацію. Проєкт реалізується платформою Happy Monday спільно з міжнародною платформою Coursera за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та сприяння Міністерства економіки.