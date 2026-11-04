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Украина приблизилась к следующему этапу вступления в ЕС: где Еврокомиссия увидела наибольший прогресс
Европейская Комиссия подтвердила, что Украина выполнила условия для открытия всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС, которые еще остаются. По сравнению с прошлым годом, уровень подготовки страны улучшился в девяти переговорных разделах, а хорошего или очень хорошего прогресса Украина достигла в десяти.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Сергея Корецкого.
Речь идет о ежегодном отчете Европейской Комиссии по Украине в рамках Пакета расширения ЕС.
По словам Корецкого, ухудшение оценки не зафиксировано ни в одной переговорной главе, равно как и отката в проведении реформ.
Хороший или очень хороший прогресс Еврокомиссия отметила, в частности, в сфере энергетики, цифровой трансформации, финансовых услуг, налогообложения, образования, науки, сельского хозяйства и таможенной политики.
Эти направления оказывают непосредственное влияние на будущую интеграцию украинского бизнеса во внутренний рынок ЕС, в частности через приближение налоговых, финансовых, таможенных и технических правил к европейским.
Еврокомиссия подтвердила готовность открыть остальных кластеров
В Еврокомиссии подчеркнули, что Украина сохраняет курс на членство в ЕС, несмотря на полномасштабную войну и в течение года продолжила секторальные реформы.
ЕК также подтвердила, что Украина выполнила необходимые условия для открытия всех еще не открытых переговорных кластеров.
Отдельно Еврокомиссия положительно оценила работу антикоррупционной системы. В отчете отмечается, что специализированные антикоррупционные институции в целом продолжают работать независимо и эффективно.
Улучшились также оценки в сфере судебной власти и юстиции. Именно выполнение промежуточных критериев в сфере верховенства права является одной из ключевых задач дальнейшего продвижения переговоров.
Следующей целью Украины станет получение в начале 2027 года положительной промежуточной оценки выполнения соответствующих критериев – IBAR.
Для ускорения этой работы Украина и Европейская комиссия создали совместную рабочую группу.
ЕС готовит для Украины дорожную карту
Вместе с пакетом расширения Еврокомиссия представила для Украины, Молдовы, Албании и Черногории ориентировочные дорожные карты с конкретными целями на следующий год.
Также ЕС планирует углублять постепенную интеграцию стран-кандидатов еще до формального членства, в частности, в сферах энергетики, транспорта, цифрового рынка и обороны.
Напомним, в октябре Европейский Союз открыл для Украины кластеры "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". Они охватывают, в частности, свободу товародвижения, услуг и капитала, конкуренцию, финансовые услуги, налоговую и экономическую политику, промышленность, цифровизацию и таможенный союз.