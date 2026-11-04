RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,67

+0,13

EUR

51,06

+0,01

Готівковий курс:

USD

46,44

46,20

EUR

52,13

51,80

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Україна наблизилася до наступного етапу вступу в ЄС: де Єврокомісія побачила найбільший прогрес

Україна наблизилася до наступного етапу вступу в ЄС
Україна наблизилася до наступного етапу вступу в ЄС

Європейська Комісія підтвердила, що Україна виконала умови для відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС, які ще залишаються. Порівняно з минулим роком рівень підготовки країни покращився у дев’яти переговорних розділах, а хорошого або дуже хорошого прогресу Україна досягла у десяти.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Сергія Корецького.

Йдеться про щорічний звіт Європейської Комісії щодо України в межах Пакета розширення ЄС.

За словами Корецького, погіршення оцінки не зафіксовано в жодному переговорному розділі, так само як і відкату у проведенні реформ.

Хороший або дуже хороший прогрес Єврокомісія відзначила, зокрема, у сферах енергетики, цифрової трансформації, фінансових послуг, оподаткування, освіти, науки, сільського господарства та митної політики.

Ці напрями безпосередньо впливають на майбутню інтеграцію українського бізнесу до внутрішнього ринку ЄС, зокрема через наближення податкових, фінансових, митних і технічних правил до європейських.

Єврокомісія підтвердила готовність відкрити решту кластерів

У Єврокомісії наголосили, що Україна зберігає курс на членство в ЄС попри повномасштабну війну та протягом року продовжила секторальні реформи.

ЄК також підтвердила, що Україна виконала необхідні умови для відкриття всіх переговорних кластерів, які ще не відкриті.

Окремо Єврокомісія позитивно оцінила роботу антикорупційної системи. У звіті зазначається, що спеціалізовані антикорупційні інституції загалом продовжують працювати незалежно та ефективно.

Покращилися також оцінки у сферах судової влади та юстиції. Саме виконання проміжних критеріїв у сфері верховенства права є одним із ключових завдань для подальшого просування переговорів.

Наступною метою України стане отримання на початку 2027 року позитивної проміжної оцінки виконання відповідних критеріїв — IBAR.

Для прискорення цієї роботи Україна та Європейська Комісія створили спільну робочу групу.

ЄС готує для України дорожню карту

Разом із Пакетом розширення Єврокомісія представила для України, Молдови, Албанії та Чорногорії орієнтовні дорожні карти з конкретними цілями на наступний рік.

Також ЄС планує поглиблювати поступову інтеграцію країн-кандидатів ще до формального членства, зокрема у сферах енергетики, транспорту, цифрового ринку та оборони.

Нагадаємо, у жовтні Європейський Союз відкрив для України кластери “Внутрішній ринок” та “Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання”. Вони охоплюють, зокрема, свободу руху товарів, послуг і капіталу, конкуренцію, фінансові послуги, податкову та економічну політику, промисловість, цифровізацію і митний союз.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності