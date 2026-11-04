Україна наблизилася до наступного етапу вступу в ЄС: де Єврокомісія побачила найбільший прогрес

Європейська Комісія підтвердила, що Україна виконала умови для відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС, які ще залишаються. Порівняно з минулим роком рівень підготовки країни покращився у дев’яти переговорних розділах, а хорошого або дуже хорошого прогресу Україна досягла у десяти.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Сергія Корецького.

Йдеться про щорічний звіт Європейської Комісії щодо України в межах Пакета розширення ЄС.

За словами Корецького, погіршення оцінки не зафіксовано в жодному переговорному розділі, так само як і відкату у проведенні реформ.

Хороший або дуже хороший прогрес Єврокомісія відзначила, зокрема, у сферах енергетики, цифрової трансформації, фінансових послуг, оподаткування, освіти, науки, сільського господарства та митної політики.

Ці напрями безпосередньо впливають на майбутню інтеграцію українського бізнесу до внутрішнього ринку ЄС, зокрема через наближення податкових, фінансових, митних і технічних правил до європейських.

Єврокомісія підтвердила готовність відкрити решту кластерів

У Єврокомісії наголосили, що Україна зберігає курс на членство в ЄС попри повномасштабну війну та протягом року продовжила секторальні реформи.

ЄК також підтвердила, що Україна виконала необхідні умови для відкриття всіх переговорних кластерів, які ще не відкриті.

Окремо Єврокомісія позитивно оцінила роботу антикорупційної системи. У звіті зазначається, що спеціалізовані антикорупційні інституції загалом продовжують працювати незалежно та ефективно.

Покращилися також оцінки у сферах судової влади та юстиції. Саме виконання проміжних критеріїв у сфері верховенства права є одним із ключових завдань для подальшого просування переговорів.

Наступною метою України стане отримання на початку 2027 року позитивної проміжної оцінки виконання відповідних критеріїв — IBAR.

Для прискорення цієї роботи Україна та Європейська Комісія створили спільну робочу групу.

ЄС готує для України дорожню карту

Разом із Пакетом розширення Єврокомісія представила для України, Молдови, Албанії та Чорногорії орієнтовні дорожні карти з конкретними цілями на наступний рік.

Також ЄС планує поглиблювати поступову інтеграцію країн-кандидатів ще до формального членства, зокрема у сферах енергетики, транспорту, цифрового ринку та оборони.

Нагадаємо, у жовтні Європейський Союз відкрив для України кластери “Внутрішній ринок” та “Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання”. Вони охоплюють, зокрема, свободу руху товарів, послуг і капіталу, конкуренцію, фінансові послуги, податкову та економічну політику, промисловість, цифровізацію і митний союз.