Університет "Метінвест Політехніка" провів першу міжнародну конференцію з відбудови України

Недержавний технічний університет "Метінвест Політехніка" провів першу міжнародну науково-технічну конференцію "MiningMetalTech-2023 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти". Як повідомляється на сайті гірничо-промислової групи "Метінвест", захід відбувся за підтримки її та міжнародних партнерів 29-30 листопада у Запоріжжі.

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У конференції взяли участь близько 200 представників бізнесу, науковців та освітян. Це, зокрема топменеджери "Метінвесту" та його підприємств, науковці з Австралії та України.

Вітчизняну науку та освіту представляли провідні технічні виші та інституції Києва, Вінниці, Харкова, Дніпра, Львова та інших міст, а також студенти "Метінвест Політехніки". Головною метою конференції було сприяння повоєнному відновленню України за допомогою науки як невіддільного елементу майбутнього.

"Одним із наших завдань було оцінити стан справ у галузі освіти, а також закласти фундамент для розвитку науки та проведення досліджень для відновлення країни. Проведення конференції свідчить про нашу відкритість і залученість студентів до роботи університету", - зазначив ректор навчального закладу Олександр Поважний.

За його словами, цей напрям планується розвивати і надалі: університет має намір залучити до конференцій і аспірантів, яким хоче надати можливість навчатися у "Метінвест Політехніці".

Також на конференції було обговорено шляхи та засоби "зеленого переходу" української металургії, нові технології прямого відновлення заліза, перспективи галузі, зокрема екологічну металургію та сучасні eco-friendly практики.

Освітній блок було присвячено викликам та перспективам трансформації інженерної освіти, металургійній освіті та науці в сучасному університеті, впровадженню інноваційних форматів інженерної освіти.

На технічній панелі, зокрема, було розглянуто інтелектуальні системи управління, робототехнічні та мехатронні комплекси, програмне та інформаційне забезпечення комп’ютеризованих систем управління бізнес-процесами.

"Я хочу звернутися до кожного студента, викладача та учасника конференції. Ви – наша надія. Не лише надія індустрії на побудову нового стандарту для металургійної та гірничої промисловості, зеленого переходу, що об’єднає українські та європейські виробничі потужності, але й надія всієї України", - зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

За його словами, саме представникам "Метінвест Політехніки" доведеться використати свій потенціал і знання, набуті, зокрема, й на цій конференції, задля відбудови найрізноманітніших секторів України після війни.

"Метінвест Політехніка" є першим в Україні недержавним гірничо-металургійним закладом вищої освіти. Університет заснувала група "Метінвест" у червні 2020 року, а у 2022 році заклад пройшов перший набір студентів. Розташований він біля меткомбінату "Запоріжсталь".

Студентами "Політехники" зараз є понад 690 людей. В ній навчаються люди, які обрали для себе потрібні на ринку праці технічні спеціальності. Найкращим студентам "Метінвест" гарантує перше робоче місце, фінансову та інші мотивації.