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Университет "Метинвест Политехника" провел первую международную конференцию по восстановлению Украины
Негосударственный технический университет "Метинвест Политехника" провел первую международную научно-техническую конференцию "MiningMetalTech-2023 – Горно-металлургический комплекс: интеграция бизнеса, технологий и образования". Как сообщается на сайте горно-промышленной группы "Метинвест", мероприятие состоялось при ее и международных партнеров поддержке 29-30 ноября в Запорожье.
В конференции приняли участие около 200 представителей бизнеса, ученых и педагогов. Это, в частности, топ-менеджеры "Метинвеста" и его предприятий, ученые из Австралии и Украины.
Отечественную науку и образование представляли ведущие технические вузы и институты Киева, Винницы, Харькова, Днепра, Львова и других городов, а также студенты "Метинвест Политехники". Главной целью конференции было содействие послевоенному восстановлению Украины посредством науки как неотделимого элемента будущего.
"Одной из наших задач было оценить состояние дел в области образования, а также заложить фундамент для развития науки и проведения исследований для восстановления страны. Проведение конференции свидетельствует о нашей открытости и вовлечении студентов в работу университета", - отметил ректор учебного заведения Александр Поважный.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По его словам, это направление планируется развивать и дальше: университет намерен привлечь к конференциям и аспирантам, которым хочет предоставить возможность учиться в "Метинвест Политехнике".
Также на конференции были обсуждены пути и средства "зеленого перехода" украинской металлургии, новые технологии прямого восстановления железа, перспективы отрасли, в частности, экологическая металлургия и современные eco-friendly практики.
Образовательный блок посвящен вызовам и перспективам трансформации инженерного образования, металлургическому образованию и науке в современном университете, внедрению инновационных форматов инженерного образования.
На технической панели были рассмотрены интеллектуальные системы управления, робототехнические и мехатронные комплексы, программное и информационное обеспечение компьютеризированных систем управления бизнес-процессами.
"Я хочу обратиться к каждому студенту, преподавателю и участнику конференции. Вы – наша надежда. Не только надежда индустрии на построение нового стандарта для металлургической и горной промышленности, зеленого перехода, объединяющего украинские и европейские производственные мощности, но и надежда всей Украины ", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.
По его словам, именно представителям "Метинвест Политехники" придется использовать свой потенциал и знания, приобретенные, в частности, и на этой конференции, для восстановления самых разных секторов Украины после войны.
"Метинвест Политехника" - первое в Украине негосударственное горно-металлургическое заведение высшего образования. Университет основала группа "Метинвест" в июне 2020 года, а в 2022 году прошел первый набор студентов. Расположено университет возле меткомбината "Запорожсталь".
Студентами "Политехники" сейчас являются более 690 человек. В ней учатся люди, выбравшие для себя нужные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам "Метинвест" гарантирует первое рабочее место, финансовую и другие мотивации.