"Метинвест" не сможет избежать блекаутов в случае отключений света, но сможет правильно остановить работу на предприятиях

У горных и металлургических предприятий группы “Метинвест” Рината Ахметова пока нет достаточно генерирующих мощностей, чтобы избежать блекаута в случае массированных обстрелов энергетической инфраструктуры. Однако они имеют возможность плавно остановить работу предприятия на случай отключений. Об этом в интервью PricewaterhouseCoopers рассказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Пока мы не способны построить достаточно собственных генерирующих мощностей, чтобы в полной мере обеспечить свои производственные потребности. Однако у нас есть возможность задействовать модульные электростанции или большие генераторы, чтобы правильно остановить работу предприятия в случае отключения. Это критически как для меткомбинатов, так и для угольных" шахт, где люди работают под землей, где есть скопление метана и критически иметь вентиляцию. Поэтому важно иметь питание, чтобы извлечь людей из земли и продолжать вентиляцию участков", - сказал топ-менеджер.

Он отметил, что на металлургических комбинатах важно избегать внезапного отключения электроэнергии, поскольку там ведется работа с расплавленным металлом, а потому обесточивание наносит серьезный ущерб оборудованию.

По словам Рыженкова, резервные мощности позволяют держать в работе одну доменную печь "Запорожстали", а также обеспечить вентиляцию и водоснабжение для производственных процессов. А на предприятии "Каметсталь" резервных мощностей для поддержки работы печи нет, однако достаточно мощностей для генерации, чтобы поддерживать водоснабжение и оборудование в надлежащем состоянии. Это позволит правильно завершить работу печи и быстро перезапустить ее после возобновления питания.

"Итак, в случае внезапного обесточивания мы можем постепенно приостановить производство, соблюдая регламентную процедуру, а затем, когда электроэнергия возобновится, беспрепятственно возобновить производство", - сказал Рыженков.

Украина готовится к массированным атакам на энергетическую инфраструктуру

Минувшей зимой россияне систематически обстреливали энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за повреждений в инфраструктуре оператор системы передачи "Укрэнерго" был вынужден прибегнуть к стабилизационным отключениям электроэнергии. Так что и бизнес и население пережили прошлый отопительный сезон в условиях регулярных отключений света.

По мнению экспертов, военных и Правительства в этом отопительном сезоне вероятность массированных атак россиян на критическую инфраструктуру очень высока. Учитывая это, энергетики готовятся к быстрому восстановлению объектов инфраструктуры в случае их повреждения, а население и бизнес начали готовиться к сценариям отключения света.

Напомним, что компания "Метинвест", как и другие горно-металлургические предприятия Украины, очень пострадали из-за блокады украинских морских портов и были вынуждены существенно сократить свое производство. Однако в начале сентября трем кораблям с продукцией украинских металлургов впервые с начала полномасштабной войны удалось прорвать морскую блокаду Украины, устроенную страной-агрессором.

В то же время, по оценке компании "Метинвест" для восстановления разрушенного в результате войны жилья Украине понадобится около 3,5 млн тонн стали .