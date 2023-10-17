"Метінвест" не зможе уникнути блекаутів у випадку відключень світла, але матиме змогу правильно зупинити роботу на підприємствах

Гірничі та металургійні підприємства групи “Метінвест” Рината Ахметова наразі не мають достатньо генеруючих потужностей, щоб уникнути блекаута у випадку масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. Проте у них є можливість плавно зупинити роботу підприємства на випадок відключень. Про це в інтерв'ю PricewaterhouseCoopers розповів генеральний директор групи “Метінвест” Юрій Риженков.

"Наразі ми не здатні побудувати достатньо власних генерувальних потужностей, аби повною мірою забезпечити свої виробничі потреби. Проте в нас є можливість задіяти модульні електростанції або великі генератори, щоб правильно зупинити роботу підприємства у разі відключення. Це критично як для меткомбінатів, так і для вугільних шахт, де люди працюють під землею, де є скупчення метану та критично мати вентиляцію. Тому важливо мати живлення, аби витягти людей з-під землі та продовжувати вентиляцію ділянок", - сказав топ-менеджер.

Він зауважив, що на металургійних комбінатах важливо уникати раптового відключення електроенергії, оскільки там ведеться робота з розплавленим металом, а тому знеструмлення завдає серйозної шкоди обладнанню.

За словами Риженкова, резервні потужності дають змогу тримати в роботі одну доменну піч “Запоріжсталі”, а також забезпечити вентиляцію та водопостачання для виробничих процесів. А на підприємстві "Каметсталь" резервних потужностей для підтпримки роботи печі нема, проте є достатньо потужностей для генерації, аби підтримувати водопостачання та обладнання в належному стані. Це дасть змогу правильно завершити роботу печі та швидко перезапустити її після відновлення живлення.

"Тож у разі раптового знеструмлення ми можемо поступово призупинити виробництво, дотримуючись регламентної процедури, а потім, коли електроенергія відновиться, безперешкодно відновити виробництво", - сказав Риженков.

Україна готується до масованих атак на енергетичну інфраструктуру

Минулої зими росіяни систематично обстрілювали енергетичну інфраструктуру України. Через пошкодження в інфраструктурі оператор системи передачі "Укренерго" був змушений вдатися до стабілізаційних відключень електроенергії. Тож і бізнес і населення пережили минулий опалювальний сезон в умовах регулярних відключень світла.

На думку експертів, військових та Уряду в цьому опалювальному сезоні ймовірність масованих атак росіян на критичну інфраструктуру є дуже високою. З огляду на це енергетики готуються до швидкого відновлення об'єктів інфраструктури у випадку їх пошкодження, а населення та бізнес почали готуватися до сценаріїв відключення світла.

Нагадаємо, що компанія "Метінвест" як і інші гірничо-металургійні підприємства України дуже постраждали через блокаду українських морських портів та були змушені суттєво скоротити своє виробництво. Однак на початку вересня трьом кораблям із продукцією українських металургів уперше від початку повномасштабної війни вдалося прорвати морську блокаду України, влаштовану країною-агресором.

Водночас за оцінкою компанії "Метінвест" для відбудови зруйнованого внаслідок війни житла Україні знадобиться близько 3,5 млн тонн сталі.