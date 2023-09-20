Переможна стратегія: як "Метінвест" адаптується до воєнних реалій, евакуює працівників та повертає ветеранів до мирного життя

Попри кризу у гірничо-металургійній промисловості України через війну та безпрецедентні виклики на ринку праці, "Метінвесту" вдалося перебудувати бізнес, запустити програми з підтримання співробітників та підготуватися до розбудови вітчизняного ГМК

Персональний виклик

Війна нищівно увірвалась у бізнес "Метінвесту". Компанія втратила контроль над металургійними підприємствами у тимчасово окупованому Маріуполі. Також довелося призупинити роботу коксохімічного заводу у прифронтовій Авдіївці. Група «Метінвест» була змушена кардинально перебудовувати виробничу діяльність, створити абсолютно нову логістику та знайти альтернативні шляхи експорту продукції.

Ще одним викликом для компанії з початком великої війни стала масова міграція персоналу та відчутна втрата його кваліфікації. Значна частина співробітників "Метінвесту" виїхала до інших регіонів чи країн, змінила професію чи спеціалізацію або ж просто не може працювати за таких умов. Окрім того, вже понад 10% співробітників «Метінвесту» служать у Збройних силах України.

Це значно зменшує не тільки потенціал української гірничо-металургійної промисловості загалом, але й групи "Метінвест" зокрема. Відтік людського капіталу надто ускладнює утримання поточних обсягів виробництва та відновлення його у майбутньому.

Вже понад 10% співробітників "Метінвесту" служать у Збройних силах України.

Проте навіть в умовах повномасштабної війни найголовнішою цінністю для "Метінвесту" залишаються співробітники, їхнє життя та здоров’я. «Сильна, єдина команда є, була й буде головною цінністю у «Метінвесті», — наголошує генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков і запевняє, що всебічна допомога співробітникам є одним з пріоритетів у діяльності групи.

Навіть в умовах повномасштабної війни найголовнішою цінністю для "Метінвесту" залишаються співробітники, їхнє життя та здоров’я

Колективна відповідальність

У 2022-2023 роках в умовах війни "Метінвест" зробив усе, щоб зберегти свій головний актив — своїх співробітників. Компанія реалізувала низку проєктів з убезпечення працівників, а також із захисту їхнього ментального здоров’я. «Компанія спрямовує на підтримку співробітників максимум ресурсів. Ми маємо бути впевненими, що наші люди перебувають у безпеці, наскільки це зараз можливо, отримують гідну оплату праці й мають умови для професійного розвитку», — говорить Юрій Риженков.

Війна і вимушена міграція істотно погіршили ситуацію на внутрішньому ринку праці, тож наймання співробітників потрібної кваліфікації подекуди стає важким завданням. Тому "Метінвест" докладає всіх зусиль для збереження свого кадрового потенціалу. Наприклад, усім без винятку співробітникам підприємств у Маріуполі та Авдіївці запропонували переїхати й пройти курси перепідготовки.

Компанія спрямовує на підтримку співробітників максимум ресурсів. Ми маємо бути впевненими, що наші люди перебувають у безпеці, наскільки це зараз можливо, отримують гідну оплату праці й мають умови для професійного розвитку Юрій Риженков генеральний директор групи "Метінвест"

Значна частина колективу пройшла перенавчання й отримала нові професії на підприємствах групи. Це пов’язано зі значним скороченням обсягів виробництва та змінами у режимах роботи. Сьогодні понад 2 тис. технологів тимчасово виконують ремонтні роботи на підприємствах групи, зокрема й ті, які раніше компанія замовляла у сторонніх організацій.

Війна і вимушена міграція істотно погіршили ситуацію на внутрішньому ринку праці, тож наймання співробітників потрібної кваліфікації подекуди стає важким завданням

Алгоритми управління персоналом також зазнали значних змін — вони стали більш динамічними та гнучкими. Кожне підприємство оперативно реагує на зміни завантаженості й розраховує потрібну чисельність персоналу. Його надлишок або нестачу "Метінвест" збалансовує ротацією працівників між підприємствами групи. Для співробітників та керівників «Метінвесту» відрядження до сусіднього виробництва — звичне явище. Співробітникам, що залучаються до ротації, компанія компенсує вартість оренди житла або надає місця у гуртожитках та заохочує преміями.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" працевлаштував на своїх підприємствах у Покровську, Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському понад 7,3 тис. осіб, зокрема з Маріуполя та Авдіївки більш ніж 1,6 тис. співробітників.

У компанії наголошують, що надзвичайно важливо було надати комплексну допомогу тисячам евакуйованих співробітників із підприємств Маріуполя та Авдіївки. Бо люди окрім роботи, потребували житла та забезпечення базових потреб. Щоб зберегти колективи підприємств, які зараз не працюють, компанія залучила тисячі працівників до проведення ремонтних робіт та впорядкування території зі збереженням основного заробітку.

Компанія підготувала евакуйованим 6 тис. місць для тимчасового проживання та запустила корпоративний проєкт "Домівка для своїх". У межах проєкту працівники надавали житло колегам-переселенцям, а «Метінвест» компенсував витрати.

На підприємствах групи у регіонах, що опинилися в окупації (Маріуполь), або на територіях, де точаться бойові дії (Авдіївка), працювали приблизно 37 тис. співробітників. Тому нагальним завданням була евакуація людей до безпечніших регіонів або за кордон. Загалом із Маріуполя та Авдіївки евакуювали понад 20 тис. людей.

Компанія також оперативно облаштувала бомбосховища на своїх підприємствах усім необхідним для тривалого перебування людей — водою, їжею, ліками, засобами зв’язку.

На "Запоріжсталі" діє окрема програма відновлення житла для співробітників: підприємство допомагає містянам із первинним ремонтом або ж компенсує витрати на його проведення. Зі слів генерального директора «Запоріжсталі» Романа Слободянюка, за цією програмою вже майже 100 співробітників «Запоріжсталі» та інших запорізьких підприємств «Метінвесту» отримали допомогу від компанії.

Окрім того, для співробітників та їхніх сімей, а також для інших громадян, яких вдавалося вивезти із зони бойових дій, у Запоріжжі та Кам’янському створили центри реабілітації. Там можна отримати консультаційну та медичну допомогу, а також знайти житло та роботу на підприємствах компанії.

Самі метінвестівці називають свою компанію сталевою опорою України. Компанія продовжує піклуватися про безпеку та добробут співробітників. Серед пріоритетів також допомога державі, армії та утримання своїх позицій на ринку. У компанії кажуть, що готові відновити обсяги виробництва, щойно це стане можливим.

Трудовий фронт

Натепер компанії вдалося збалансувати чисельність персоналу та продуктивність виробництва, що дозволило наблизитися до довоєнного рівня зарплат. Темпи руху на підприємствах групи різні, але компанія знаходить можливості впроваджувати дієві мотиваційні системи. Тож доходи співробітників зростають, а ситуація у компанії стабілізується.

Величезну увагу "Метінвест" приділяє реінтеграції працівників, які повертаються на роботу з війни. Адже наразі понад 8 тис. співробітників служать у ЗСУ. Зокрема, гуманітарна ініціатива «Рятуємо життя» у співпраці з Protez Hub впроваджує благодійну програму з протезування та реабілітації військових і мирних жителів України, постраждалих через війну. Уже 52 людини, серед яких і співробітники «Метінвесту», проходять лікування, реабілітацію, а 14 отримали протези.

Створено також спеціальний підрозділ для роботи з ветеранами війни з інвалідністю. Завдання — вивчати можливості для поновлення на роботі після демобілізації травмованих співробітників на прийнятні вакансії. З першою групою підопічних відділ уже працює.

Ми зацікавлені, щоб військові та цивільні, які віддали своє здоров’я заради всіх нас, повернулися до повноцінного життя якнайшвидше та з найменшим дискомфортом. Саме такі можливості постраждалим надає обладнання для ранньої вертикалізації, яке відтепер доступне в Україні завдяки ініціативі "Рятуємо життя Тетяна Петрук директорка зі сталого розвитку та взаємодії з колективом групи "Метінвест"

Варто наголосити, що ініціатива "Рятуємо життя" — це наймасштабніший гуманітарний проєкт «Метінвесту» від початку великої війни. Корпоративна ініціатива вже перетворилася на комплексну та одну з найбільших гуманітарних програм в Україні. До неї долучилося майже 200 компаній зі всього світу. Допомогу продуктами та речами, лікуванням та психологічною реабілітацією отримали майже пів мільйона людей у 70 територіальних громадах. А нещодавно «Рятуємо життя» спільно з Глобальним договором ООН в Україні оголосили про створення Центрів психологічної реабілітації та підтримки для постраждалих мирних жителів. Перший такий центр планують відкрити у Запоріжжі вже у липні поточного року.

Зараз впоратися зі стресом і тривогами співробітникам "Метінвесту" і членам їхніх родин допомагає сервіс психологічної підтримки «Метінвест — разом!». За понад рік роботи фахівці сервісу надали майже 3,4 тис. індивідуальних та групових консультацій.

Майбутнє вже зараз

Піклується "Метінвест" також підготовкою кваліфікованих спеціалістів на майбутнє. Торік розпочав роботу перший в Україні недержавний гірничо-металургійний університет «Метінвест Політехніка». Наразі працівники «Метінвесту» та їхні діти можуть безплатно навчатися в університеті, де триває друга вступна кампанія. Серед вступників — працівники підприємств «Метінвесту» із Запоріжжя, Покровська, Кам’янського та Кривого Рогу, а також маріупольці й авдіївці, які через війну залишили свої домівки. Найкращим студентам компанія гарантує перше робоче місце, фінансову та інші мотивації. «Група «Метінвест» продовжуватиме й надалі підтримувати університет та сприяти його розвитку», — обіцяє генеральний директор групи Юрій Риженков.