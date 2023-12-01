Декларация Блетчли по ИИ – как Украине воспользоваться глобальными трендами

Декларация Блетчли, международное соглашение, подписанное 29 странами, в том числе США, Китаем, Великобританией, ЕС, Австралией, Францией, Германией, Индией, Сингапуром и Украиной, устанавливает новые стандарты для разработки и использования искусственного интеллекта (ИИ). Основными принципами этого соглашения является человекоцентричный, надежный и ответственный подход к ИИ. Декларация подчеркивает необходимость глобального консенсуса относительно возможностей и рисков, которые несет эта технология. Она также акцентировала внимание на важности совместных действий, включая научные исследования.

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В мире разрабатывают правила для использования искусственного интеллекта. Источник: depositphotos

Соглашение начинается с двух ключевых признаний. Во-первых, в ней уделяется особое внимание балансу между глобальными возможностями и вызовами, создаваемыми искусственным интеллектом. Во-вторых, признается, что искусственный интеллект уже не концепция будущего, ведь он уже применяется в различных аспектах повседневной жизни. Эта реальность подчеркивает срочную потребность в человекоориентированном проектировании, разработке и использовании искусственного интеллекта.

Рассматривается двойная природа искусственного интеллекта – с одной стороны, он имеет потенциал и предлагает трансформационные возможности, а с другой – создает значительные риски прав человека, справедливости, прозрачности, безопасности, подотчетности, этики и предвзятости. Особое внимание уделяется рискам безопасности, которые несут высокоэффективные модели искусственного интеллекта. В документе объясняется, как использование моделей искусственного интеллекта может привести к непредсказуемым последствиям, особенно в таких чувствительных областях, как кибербезопасность и биотехнологии.

Саммит в Великобритании сосредоточил внимание на рисках "границы" ИИ, которые включают высокопроизводительные модели общего назначения. Риски включают умышленное использование преступных намерений и проблемы контроля.

Подписание этого документа по факту является попыткой в объединении стран с разным видением регулирования искусственного интеллекта из лидерства Британии. Кроме стран ЕС, работающих над Актом ИИ, привлечение стран как США и Китай, имеющих разные подходы, задает рамку для международного сотрудничества. Для Великобритании, которая вышла из ЕС, важно держать пульс на мировом лидерстве и вопросы технологий дает возможность заявить о себе. Однако международные декларации обычно выступают в роли рамок или рекомендаций, акцентируя на общих ценностях и целях, но не налагая юридических обязательств. Они могут служить основой для дальнейшего международного сотрудничества и потенциально способствовать разработке более формализованных юридических соглашений или нормативных актов.

Что предлагает декларация?

Четыре ключевых направления:

Первое. Международное сотрудничество. Декларация, прежде всего, подчеркнула необходимость международного сотрудничества для решения международных рисков, которые ставит ИИ. Она призвала страны признать важность прогрессивного и пропорционального подхода к управлению и регулированию, максимизирующих преимущества на рисках. Особое внимание уделено разработке стандартов оценки рисков ИИ, отвечающих национальным правовым рамкам, подобно подходу Европейского Союза (ЕС).

Второе. Потенциал ИИ. Документ акцентирует внимание на значимости ИИ в различных сферах общественной жизни, где решение систем ИИ может дискриминировать права человека: здравоохранение и образование, жилищная политика, занятость, транспорт, образование, здоровье, доступность и правосудие.

Третье. Идентификация рисков. Декларация очертила значительные риски, которые ставит ИИ, включая в отношении прав человека, прозрачность и понятность, справедливость, подотчетность, регулирование, безопасность, человеческий надзор над ИИ, этика, уменьшение предвзятости, конфиденциальности и защиты данных. Особенно встает вопрос о преднамеренном злоупотреблении в кибербезопасности и биотехнологии.

Четвертое. Уменьшение рисков. Декларация указала, что риски могут быть смягчены из-за систем безопасности тестирования (sandboxes), оценок и других соответствующих мер. Этот подход поощряет прозрачность и подотчетность, соответствующую контексту, относительно их планов уменьшения рисков.

Встреча в Британии и сама сделка ставят перед собой достаточно амбициозную цель - сбалансировать быстрый технологический прогресс с необходимостью обеспечения безопасности, нравственности и ответственности. Эти призывы пересекаются с видением регулирования ИИ в ЕС и США. Но пока вне громких заявлений мы не видим, как его достичь. Да, международное сотрудничество может помочь рассредоточить средства на исследования для устранения рисков безопасности, связанных с ИИ. В этом контексте Южная Корея и Франция возьмут на себя проведение предстоящих саммитов, направленных на рассмотрение этих вопросов. Для Украины важно принимать участие в таких мероприятиях именно для научного сотрудничества в наработке новых методологий и практик по оценке риска ИИ, созданию новых стандартов, которые можно затем предложить бизнесу. Когда есть практические решения по безопасности и этике, разработчики могут быстрее строить новые системы на базе ИИ, продукты и сервисы. Это важно для нашей цифровой экономики.

Новая декларация, регулирование ЕС и США – есть ли новые смыслы?

Погружаясь в контекст Декларации Блетчли, нельзя игнорировать сопоставление ее принципов с уже существующими подходами к регулированию ИИ в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки.

Акт с ИИ в ЕС – это единственный на сегодняшний день всеобъемлющий подход к регулированию ИИ, отражающий достаточно сильную позицию относительно этичности и безопасности. Что означает "всеобъемлющая" (comprehensive)? Это то, что ЕС предлагает единый зонтик – прописанную категорию рисков, где находится система на базе ИИ или продукт и что нужно делать, чтобы выйти на рынок. Также этот зонтик предлагает более четкое определение цифровых прав человека в новом и смущающем мире ИИ. ЕС считает, что машина должна служить человеку, а не наоборот. Их подход сосредоточен на защите основных прав и свобод, устанавливая четкие рамки для ответственного использования ИИ. Это создает модель, которую Украина будет использовать в качестве фундамента для своего собственного регулирования.

Подход США отражается в Распоряжении о ИИ от Белого Дома, отличающегося менее регулятивным, но более инновационно-ориентированным подходом. США сосредотачиваются на том, как ИИ может усилить американскую экономику, безопасность и качество жизни. Они предпочитают содействовать развитию ИИ через поддержку инноваций и технологического лидерства. Это подход, который Украина будет монтировать для поощрения собственных технологических инноваций.

Как Украина может использовать это?

Критика гибридных подходов иногда меткая, но не стратегическая в обсуждении, что Украина может и хочет, когда речь идет о вступлении в ЕС и защите национальных интересов. За годы войны с 2014 года мы постепенно научились строить свою субъектность на международном уровне. Вовлечение в обсуждение ИИ, когда эта технология важна для нас в политике и экономике, наш шанс продвинуть свои позиции. Став в будущем 28 страной ЕС мы получим полный карт-бланш. Мы в процессе стратегического нивелирования, когда наш рынок технологических инноваций и продуктов только развивается, мы не можем вслепую применять все предложенные рамки. Но быть частью демократического мира означает защищать права человека, включающие и цифровые права (digital rights).

Поэтому нас ждет, с одной стороны, внедрение этических и стандартов безопасности ЕС, которые будут требоваться при нашем вступлении в ЕС. С другой стороны, нам необходимо поощрение инноваций и технологического развития, как в США и Британии. Такой баланс позволит Украине не просто адаптироваться к мировым трендам, но и активно влиять на них, обеспечивая безопасность, этику и инновационное развитие в одном пакете.

Легко сказать, но сложно сделать. В то же время, когда бизнес и ученые понимают как оценивать риски технологии на базе ИИ и какие стандарты, лучшие практики безопасности уже существуют, эта задача становится легче, когда появляется предсказуемость регулирования при выходе на рынок. Компаниям проще идти на риски и инновации, понимая правила игры.

Но надо помнить, что Декларация Блетчли – это, прежде всего, возможность налаживания международного сотрудничества. Украина может адаптировать эти принципы, учитывая собственные особенности, и одновременно интегрироваться в глобальную экосистему ИИ через международное сотрудничество и научные исследования.