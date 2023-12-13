Как работодателям внедрить психосоциальную поддержку работников на рабочих местах

Как на уровне каждого работодателя создать здоровые и безопасные условия труда, а также системно беспокоиться о ментальном здоровье работников на рабочих местах. Как реинтегрировать ветеранов и ветеранок в гражданскую жизнь и рабочие места, а также почему сотрудникам нужно уметь оказывать первую помощь в сфере психического здоровья - читайте в материале.

Федерация работодателей Украины (ФРУ) презентовала программу психосоциальной поддержки на рабочем месте.

Разработку и внедрение всеукраинской программы ФРУ по метательному здоровью обеспечивает координационный центр психического здоровья правительства при экспертной поддержке и партнерстве ВОЗ. В рамках этой инициативы также создан и действует межведомственный координационный Совет по вопросам охраны психического здоровья и оказанию психологической помощи лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии России. Кто внедряет всеукраинскую программу по ментальному здоровью (Приховати)

Программа ФРУ – это инструмент для компаний и государственных учреждений, органов местного самоуправления и территориальных общин. Как отмечают эксперты ФРУ, этот инструментарий поможет интегрировать аспекты ментального здоровья работников в кодексы этики, коллективные договоры и соглашения, а также в другие документы предприятий.

Заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Алла Горбатюк отметила, что война - это тот фактор, который возникает вне работы, но последствия могут влиять на работоспособность, производительность человека и на сферу труда в целом.

Само управление рисками для психического здоровья становится очень важной задачей для поддержания эффективного, здорового и трудоспособного человека. Психосоциальная поддержка работодателей и работников должна стать неотъемлемой частью общественной системы для обеспечения благополучия и комфорта на рабочем месте, которое помогает людям достичь потенциала, повышает производительность и активность работы. Алла Горбатюк Заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам труда

Руководитель направления Mental Care в Ensuria, психологиня, тренер программ по вопросам социальной поддержки, психологической безопасности и благосостояния сотрудников Ксения Лепеха, которая презентовала программу, отметила, что этот инструмент разработан с целью заботы о каждом, ведь война показала все наши пробелы в благополучии.

Мы стали больше говорить о необходимости систематизировать знания о психосоциальной поддержке на уровне предприятия. Поэтому эта программа это попытка такой систематизации, которая учитывает последствия тяжелых времен и опирается на доказательных практиках формирования культуры психологической безопасности в командах. Ксения Лепеха Психологиня

Цель программы

Результаты исследования "Психическое здоровье и отношение украинцев к психологической помощи во время войны", проведенное исследовательской компанией Gradus Research в 2022 году, показали:

72% респондентов назвали полномасштабную войну причиной стресса и нервозности;

23% – испытывают снижение производительности;

25% – отметили, что причиной стресса являются работа и рабочие вопросы;

Только 2% консультируются с психотерапевтом, семейным врачом, терапевтом по вопросам психического здоровья.

Так, целью программы является усиление значения психологического здоровья людей на работе и побуждение работодателей помогать сотрудникам нормализовать свое состояние, чтобы выполнение работы было эффективным.

В частности, в программе прописаны следующие рекомендации:

1. Усилить значение психического здоровья людей на работе и закрепить в общей политике компании понятие "психологические риски" и управлять ими как физическими рисками. Если во всех локальных документах будет прописано положение о психологической безопасности, то это будет хорошим началом для разговоров о психологическом благополучии персонала.

2. Сосредоточить внимание на проактивном подходе в вопросах поддержки психического и физического здоровья работников. То есть предупреждать возникновение психосоциальных рисков на рабочем месте, а не только помогать работникам на этапе, когда уже есть проблема и необходима профессиональная помощь. Или, когда уже нужно решать последствия из-за выгорания, стресса и т.д.

3. Психологическая поддержка не должна быть фрагментарна. Она должна реализовываться на постоянной основе, быть эффективной и основанной на стратегии системных действий. Это означает, что структура программы должна быть подготовлена для применения на рабочем месте. В этом случае должна быть система реализации, мониторинга и оценки программы.

Ключевые теоретические и практические аспекты некоторых разделов программы

1. Анкетирование на работе. Это может быть опрос работников по поводу эмоционального состояния. Также необходимо разработать соответствующие анкеты по оценке психосоциальных потребностей, отдельные анкеты по проявлениям насилия и притязаний на рабочем месте, оценка ресурсов по психосоциальной поддержке на рабочем месте.

2. Образцы чек-листов. Оценка предупредительных признаков развития проблемы с психическим здоровьем, оценка уровня психологической безопасности в командах, факторы риска на работе и факторы защиты, то есть готовность оказывать психологическую помощь.

3. Системная психосоциальная поддержка на рабочем месте имеет преимущества для отдельных работников и команд, а также для организации в целом. Это поможет сохранению психического и физического здоровья работников, что повлияет на увеличение производительности. Также это будет способствовать привлечению и удержанию талантов, ведь забота и признание со стороны руководства формирует образ привлекательного работодателя для инвесторов и талантов, ищущих работу.

4. Содействие инклюзивной культуре. Все люди разные, но права на рынке труда должны быть равны. Взаимопомощь и взаимопомощь в трудные времена, вне зависимости от опытов, статуса, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, способствует инклюзии.

5. Предупреждение или снижение травм из-за несчастных случаев и аварий. Эти опасности называются психосоциальными, потому что они вызывают такие риски, как стресс, психические расстройства, межличностные конфликты. Такое эмоциональное состояние работников может привести к риску несчастных случаев на производстве. Итак, оценка психосоциальных рисков, внимательное отношение к эмоциональному состоянию работников и открытый разговор о психическом здоровье на работе – это важные действия по предупреждению таких рисков на рабочем месте.

6. Повышение уровня удовлетворенности работой. Исследования показывают, что производительность увеличивается на 21% в тех компаниях, где работники ходят на работу с удовольствием и страстью, вовлеченными в рабочий процесс, что напрямую связано с положительным корпоративным климатом.

7. Улучшение культуры психологической сохранности в командах. Рабочие места могут являться фактором защиты и риска для всестороннего здоровья работника. Поэтому культура психологической безопасности – это возможность снизить или не допустить психосоциальных рисков. Определение понятия "психосоциальные риски" относится только к опасностям, которые могут возникать на рабочем месте. Однако есть психосоциальные опасности, которые возникают вне рабочего места, но могут влиять на сферу труда. Речь идет о новых вирусах, экологических катастрофах, войне, домашнем насилии - это все внешние психосоциальные факторы риска, которые организационные лидеры не могут предупредить, но имеют возможность управлять рисками, связанными с этими опасностями.

Поэтому программа психосоциальной поддержки - это не только о доступе к профессиональной психологической помощи, но и о создании соответствующей экосистемы на уровне предприятия, которая имеет в своей основе соответствующую политику и включает оценку рисков, обучение персонала и поддержку лидерства. Ксения Лепеха Психологиня

8. Каждый пятый работник в мире пострадал по крайней мере от одной формы насилия или притязаний в течение своей трудовой жизни, а это примерно 23% работающих женщин и мужчин. При этом 45% из них никогда и никому об этом не рассказывали. Проявления насилия и притязаний в сфере труда являются одним из факторов психосоциальных рисков. В рамках программы психосоциальной поддержки организационные лидеры должны знать, как не допустить неприемлемые действия, как эффективно реагировать на жалобы и помочь пострадавшим работникам.

Именно поэтому программа содержит подсказки по организационным изменениям, чтобы сформировать культуру психологической безопасности на работе вместо культуры страха и умалчивания проблем. Для этого Международная организация труда рекомендует принять политику на рабочем месте по недопущению насилия и притязаний. А также учитывать психосоциальные риски, связанные с насилием и притязаниями. Кроме того, необходимо проводить оценку рисков насилия и притязаний и принимать меры по их предотвращению.

"Кроме этого, война это проявление всех форм насилия, которое может оставить психосоциальные последствия для человека и сферы труда. Поэтому в контексте программы поддержки персонала мы предпринимаем меры для работников, имеющих близких на фронте, которые переживают потерю и горе. А также для работников, возвращающихся на работу с фронта и тех, кто получил инвалидность", – добавила психологиня.

Реинтеграция ветеранов и ветеранок в гражданскую жизнь и работу

Программа содержит рекомендации по реинтеграции ветеранов и ветеранок в гражданскую жизнь и работу. Во время такого перехода работодателям необходимо, в частности:

1. Учесть и разработать четкую программу реинтеграции ветеранок и ветеранов, которая должна включать:

создание соответствующей системы коммуникации;

трансформацию военных навыков в гражданскую работу;

переквалификацию при необходимости;

менторскую программу, особенно важно, чтобы ментором был человек с военным опытом;

юридическую, медицинскую, психологическую помощь при необходимости.

2. Сформировать корпоративную культуру дружественной к ветеранам и ветеранкам, которая проявляется через признание уважения и признательности к ним. Также из-за признания ценных навыков, уникальных в гражданской жизни, избегания предположений о военном опыте и стереотипов о психическом состоянии военного. Это очень важно для того, чтобы психосоциальная поддержка была уместна и эффективна.

Первая помощь в сфере психического здоровья

Что делать, когда коллега начинает проявлять острую реакцию на стресс или другие признаки ухудшения эмоционального состояния, а психолога нет рядом? Психологиня отмечает, что знания и навыки оказывать такую помощь, чтобы стабилизировать и поддержать человека, так же важны, как навыки оказания первой медицинской помощи.

Одной из важных мер в рамках программы психосоциальной поддержки является создание команды первой помощи в сфере психического здоровья сотрудников. К примеру, сейчас некоторые крупные предприятия сформировали целую команду штатных психологов. Уместно, когда у предприятия есть возможность иметь в штате психологов или включить в страховку такой бенефит, но не всегда психолог может быть рядом, поэтому навыками первой помощи в сфере психического здоровья могут обладать сотрудники или руководители.