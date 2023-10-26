20% украинцев признают потребность в психологической поддержке из-за вторжения РФ - опрос

8% украинцев заявляют, что им очень существенно или в значительной степени нужна психологическая поддержка, чтобы преодолеть или противостоять вызовам, связанным с полномасштабным вторжением России в Украину, а еще 12% говорят, что такая поддержка им нужна время от времени.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. В то же время 77% опрошенных заявили, что в такой помощи не нуждаются и только 2% затруднились ответить.

50% респондентов признают, что их чувство безопасности с начала вторжения РФ ухудшилось. Лишь 6% заявили, что оно улучшилось, а для 40% ничего не изменилось. 4% оценить такое влияние не смогли.

При этом если на западе Украины о потребности в психологической поддержке заявили 17% участников опроса, то на востоке таковых оказалось большинство - 53%. В то же время чувство безопасности улучшилось у радикально большей части жителей все того же востока - у 18% (по сравнению с долей в 4-7% в других макрорегионах).

Опрос был проведен 4-20 сентября методом личных интервью 2005 респондентов на подконтрольной Украине территории. Погрешность выборки при обычных обстоятельствах с доверительной вероятностью 95% и с учетом дизайн-эффекта 1,5 не превышала 3,3%. Впрочем, во время войны, как известно, к этому добавляются определенные отклонения.

Напомним также, что согласно другому сентябрьскому опросу - группы "Рейтинг" - наибольшим риском для ветеранов войны украинцы называют именно психоэмоциональную нестабильность. В частности, 32% назвали ее очень вероятной, а 49% - скорее вероятной.

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