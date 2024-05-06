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На Закарпатті зламався поїзд Мукачево - Кошице: як вирішили ситуацію для пасажирів
Через несправність рухомого складу словацьких залізниць 6 травня рейс поїзда №961 з Мукачево до Кошице буде скасований на ділянці Мукачево — Чоп.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Пасажирам, які планували здійснити посадку на цей поїзд у Мукачеві, пропонується скористатися поїздом №345 Чернівці - Ужгород для проїзду до станції Чоп.
В УЗ зазначають, що поїзд №345 відправиться зі станції Мукачево о 15:18. Додатково купувати квитки не потрібно - посадка буде дозволена за квитками на скасований поїзд №961.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Після прибуття на станцію Чоп о 16:28 та проходження прикордонно-митного контролю пасажири зможуть здійснити посадку у поїзд №961 для продовження маршруту до Кошиці.
Залізниця вибачається за тимчасові незручності та рекомендує пасажирам завчасно дізнаватися актуальну інформацію про рух поїздів.
"Укрзалізниця" збільшила пасажиропотік на чверть
Нагадаємо, за 4 місяці 2024 року АТ “Укрзалізниця” поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період.
Як повідомляють в "Укрзалізниці, найбільше пасажирів вже традиційно було перевезено між:
- Києвом та Львовом (412 тисяч),
- Києвом та Дніпром (255 тисяч),
- Києвом та Харковом (237 тисяч).
"А от найбільша динаміка - у сполучення польського Хелма зі столицею, де ми перевезли на 74 тисячі пасажирів більше (+87%), ніж торік", - наголошують в УЗ.