На Закарпатті зламався поїзд Мукачево - Кошице: як вирішили ситуацію для пасажирів

Через несправність рухомого складу словацьких залізниць 6 травня рейс поїзда №961 з Мукачево до Кошице буде скасований на ділянці Мукачево — Чоп.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Пасажирам, які планували здійснити посадку на цей поїзд у Мукачеві, пропонується скористатися поїздом №345 Чернівці - Ужгород для проїзду до станції Чоп.

В УЗ зазначають, що поїзд №345 відправиться зі станції Мукачево о 15:18. Додатково купувати квитки не потрібно - посадка буде дозволена за квитками на скасований поїзд №961.

Після прибуття на станцію Чоп о 16:28 та проходження прикордонно-митного контролю пасажири зможуть здійснити посадку у поїзд №961 для продовження маршруту до Кошиці.

Залізниця вибачається за тимчасові незручності та рекомендує пасажирам завчасно дізнаватися актуальну інформацію про рух поїздів.

"Укрзалізниця" збільшила пасажиропотік на чверть

Нагадаємо, за 4 місяці 2024 року АТ “Укрзалізниця” поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період.

Як повідомляють в "Укрзалізниці, найбільше пасажирів вже традиційно було перевезено між:

Києвом та Львовом (412 тисяч),

Києвом та Дніпром (255 тисяч),

Києвом та Харковом (237 тисяч).

"А от найбільша динаміка - у сполучення польського Хелма зі столицею, де ми перевезли на 74 тисячі пасажирів більше (+87%), ніж торік", - наголошують в УЗ.