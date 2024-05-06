На Закарпатье сломался поезд Мукачево – Кошице: как разрешили ситуацию для пассажиров

Из-за неисправности подвижного состава словацких железных дорог 6 мая рейс поезда №961 из Мукачево в Кошице будет отменен на участке Мукачево — Чоп.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Пассажирам, которые планировали совершить посадку на поезд в Мукачево, предлагается воспользоваться поездом №345 Черновцы - Ужгород для проезда до станции Чоп.

В УЗ отмечают, что поезд №345 отправится со станции Мукачево в 15.18. Дополнительно покупать билеты не нужно – посадка будет разрешена по билетам на отмененный поезд №961.

По прибытии на станцию Чоп в 16:28 и прохождение погранично-таможенного контроля пассажиры смогут совершить посадку в поезд №961 для продолжения маршрута в Кошицу.

Железная дорога приносит извинения за временные неудобства и рекомендует пассажирам заранее узнавать актуальную информацию о движении поездов.

"Укрзализныця" увеличила пассажиропоток на четверть

Напомним, за 4 месяца 2024 года АО "Укрзализныця" поездами дальнего сообщения перевезло на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период.

Как сообщают в "Укрзализныце, больше всего пассажиров уже традиционно было перевезено между:

Киевом и Львовом (412 тысяч),

Киевом и Днепром (255 тысяч),

Киевом и Харьковом (237 тысяч).

"А вот самая большая динамика – в сочетании польского Хелма со столицей, где мы перевезли на 74 тысячи пассажиров больше (+87%), чем в прошлом году", – подчеркивают в УЗ.