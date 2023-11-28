Наступні санкції ЄС послаблять російське виробництво ракет та дронів, – Кулеба

До наступного пакета антиросійських санкцій ЄС ввійдуть заходи, спрямовані на придушення здатності РФ виробляти ракети та безпілотники. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Під час пресконференції за результатами зустрічі з очільником євопейської дипломатії Жозепом Боррелем Кулеба сказав, що також очікується рішення про використання заморожених російських активів з метою відновлення України.

Крім того, в рамках зустрічі дипломати обговорили запуск нового фонду для забезпечення макрофінансової допомоги Україні й рішення про відкриття переговорів щодо вступу країни до ЄС.

12-й пакет санкцій: зміст обмежень

Декілька днів тому в Євросоюзі представили 12-й пакет санкцій проти Росії. За офіційними даними, він передбачає обмеження проти ще понад 120 фізичних та юридичних осіб, нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи з посилення стелі ціни на нафту.

Як писало Bloomberg, пакет міститиме, серед іншого, заборону на експорт верстатів і деталей, які Росія використовує для виготовлення зброї.

Також ітиметься про заборону на імпорт алмазів із РФ та експорт хімікатів, літієвих батарей, термостатів, двигунів та сервоприводів для безпілотників до країни-агресорки.

Очікується, що завдяки цьому бюджет Росії недоотримає близько 5 млрд євро.

Основна мета цих санкцій полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити існуючі обмеження, годувати свою військову машину, а також скороченню джерела доходів РФ.