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Наступні санкції ЄС послаблять російське виробництво ракет та дронів, – Кулеба
До наступного пакета антиросійських санкцій ЄС ввійдуть заходи, спрямовані на придушення здатності РФ виробляти ракети та безпілотники. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".
Під час пресконференції за результатами зустрічі з очільником євопейської дипломатії Жозепом Боррелем Кулеба сказав, що також очікується рішення про використання заморожених російських активів з метою відновлення України.
Крім того, в рамках зустрічі дипломати обговорили запуск нового фонду для забезпечення макрофінансової допомоги Україні й рішення про відкриття переговорів щодо вступу країни до ЄС.
12-й пакет санкцій: зміст обмежень
Декілька днів тому в Євросоюзі представили 12-й пакет санкцій проти Росії. За офіційними даними, він передбачає обмеження проти ще понад 120 фізичних та юридичних осіб, нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи з посилення стелі ціни на нафту.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Як писало Bloomberg, пакет міститиме, серед іншого, заборону на експорт верстатів і деталей, які Росія використовує для виготовлення зброї.
Також ітиметься про заборону на імпорт алмазів із РФ та експорт хімікатів, літієвих батарей, термостатів, двигунів та сервоприводів для безпілотників до країни-агресорки.
Очікується, що завдяки цьому бюджет Росії недоотримає близько 5 млрд євро.
Основна мета цих санкцій полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити існуючі обмеження, годувати свою військову машину, а також скороченню джерела доходів РФ.