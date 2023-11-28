Следующие санкции ЕС ослабят российское производство ракет и дронов, – Кулеба

В следующий пакет антироссийских санкций ЕС войдут меры, направленные на подавление способности РФ производить ракеты и беспилотники. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

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Во время пресс-конференции по результатам встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем Кулеба сказал, что также ожидается решение об использовании замороженных российских активов с целью восстановления Украины.

Кроме того, в рамках встречи дипломаты обсудили запуск нового фонда для обеспечения макрофинансовой помощи Украине и решение об открытии переговоров по вступлению страны в ЕС.

12-й пакет санкций: содержание ограничений

Несколько дней назад в Евросоюзе представили 12-й пакет санкций против России. По официальным данным, он предусматривает ограничения против более 120 физических и юридических лиц, новые запреты на импорт и экспорт, а также меры по усилению потолка цены на нефть.

Как писало Bloomberg, пакет будет содержать, в частности, запрет на экспорт станков и деталей, которые Россия использует для изготовления оружия.

Также речь пойдет о запрете на импорт алмазов из РФ и экспорте химикатов, литиевых батарей, термостатов, двигателей и сервоприводов для беспилотников в страну-агрессора.

Ожидается, что благодаря этому бюджет России недополучит около 5 млрд евро.

Основная цель этих санкций состоит в дальнейшем подавлении способности Кремля обходить существующие ограничения, кормить свою военную машину, а также в сокращении источников доходов РФ.