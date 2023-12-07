G7 начнет ограничивать импорт российских алмазов в течение нескольких недель

Лидеры стран "Большой семерки" договорились ограничить импорт российских алмазов со следующего года. Об этом говорится в заявлении G7.

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"Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добываемых, обработанных или произведенных в России, до 1 января 2024 года", – говорится в сообщении по результатам виртуального саммита, к которому присоединился и президент Украины Владимир Зеленский.

Ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, будут введены до 1 марта. Те члены G7, которые являются крупными импортерами необработанных алмазов, до 1 сентября создадут надежный механизм проверки и сертификации на основе отслеживания минералов.

В "Большой семерке" заверили, что и дальше будут поддерживать Украину.

"Наша непреклонная преданность поддержке борьбы Украины за свою независимость, суверенитет и территориальную целостность никогда не ослабнет. Сегодня мы делаем дополнительные шаги в поддержку украинцев в их стремлении к всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру, который будет поддерживать все цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, включая уважение территориальной целостности и суверенитета", – говорится в сообщении.

Санкции против России: запрет на алмазы

Возможное введение санкций G7 против российских алмазов обсуждается уже месяцами. О потенциальном введении таких ограничений СМИ писали весной, однако в итоге в мае "Большая семерка" договорилась отслеживать российские алмазы, но не ввела прямой запрет на импорт.

На российскую компанию "Алроса" приходится около трети мирового предложения алмазов, их стоимость оценивается в 2,5 млрд долларов.

Решение G7 необходимо и для антироссийских санкций Европейского Союза, который также планирует запретить алмазы из РФ. Как писало Bloomberg, 12-й пакет ограничений будет содержать и запрет на экспорт из ЕС станков и деталей, которые Россия использует для изготовления оружия, химикатов, литиевых батарей и т.д. Ожидается, что благодаря этому бюджет страны-агрессора не получит около 5 млрд евро.

Источник фото: ua.depositphotos.com