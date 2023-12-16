G7 приближается к конфискации замороженных российских активов – FT

Официальные лица G7 в последние недели активизировали переговоры о конфискации около 300 млрд долларов по замороженным российским суверенным активам. Это радикальный шаг, который может открыть новую главу в финансовой войне Запада против Москвы, пишет Financial Times.

Отмечается, что использование российских активов могло бы обеспечить альтернативный поток финансирования для Украины, особенно с учетом ожидаемых огромных затрат на послевоенную реконструкцию. Однако правительства "Большой семерки" в большинстве своем не решались такой шаг, опасаясь потерять доверие некоторых иностранных инвесторов.

США никогда публично не поддерживали конфискацию, но в последние недели заняли более упорную позицию. В комитетах G7 представители Вашингтона утверждали, что существует путь к конфискации активов, соответствующий международному праву.

"Члены G7 и другие особо пострадавшие государства могут конфисковать российские суверенные активы как контрмеру, чтобы побудить Россию прекратить свою агрессию", – говорится в дискуссионном документе правительства США, с которым ознакомились журналисты.

Один из американских чиновников рассказал, что Вашингтон ведет активные переговоры по использованию российских суверенных активов и считает, что для принятия решения есть короткий срок. Предполагается, что обсуждение может произойти на встрече лидеров G7, которая будет совпадать со второй годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как добавляет FT, призывы к использованию активов стали громче, поскольку в политическом консенсусе по дополнительному финансированию для Украины появились трещины: пакеты помощи на 60 млрд долларов и 50 млрд евро от США и ЕС пока не получили одобрения.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил уверенность в наличии "законного пути" для конфискации российских активов и предположил, что Великобритания может действовать вместе с США, если других союзников G7 не удастся убедить.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер", – сказал он.

Замороженные активы РФ: дискуссии в ЕС и США

Страны "Большой семерки" в октябре оценивали замороженные российские суверенные активы примерно в 280 млрд долларов. А Евросоюз утверждает, что заморозил активы РФ около 21,5 млрд евро.

Месяцами ЕС обсуждает возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Однако суверенные активы России юридически принадлежат стране-агрессору, поэтому возникают дискуссии о механизме их конфискации.

Летом лидеры Евросоюза договорились продолжать работу над планом налогообложения прибыли, полученной от замороженных активов. Но Bloomberg писало, что подобная идея является темой споров между ЕС и Европейским центральным банком.

По данным агентства, в Еврокомиссии утверждают, что любые риски по этому вопросу были оценены при замораживании активов в феврале 2022 года. А глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что налог может, в частности, подорвать евро. По ее мнению, сумма, которая поставлена ​​на карту, намного больше, чем несколько миллиардов, которые этот шаг принесет Украине.

В свою очередь США решили передать Украине конфискованные активы, но это касается только средств от имущества российских олигархов, попавших под санкции. Предполагалось, что деньги будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Несколько недель назад американские сенаторы представили законопроект, позволяющий быстрее конфисковать такие активы. Кроме того, документ гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации активов, будут направлены на восстановление Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com