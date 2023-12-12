Используют замороженные активы РФ: ЕС планирует предоставить Украине €15 млрд

Во вторник, 12 декабря, Еврокомиссия намерена предложить ограничить прибыль, полученную от замороженных активов России в ЕС, с целью собрать до 15 миллиардов евро в пользу Украины. Данный план Европейской комиссии был разработан еще летом, но отложен тому, как несколько стран-членов ЕС и Европейский центральный банк выразили юридические и финансовые проблемы.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом пишет Financial Times.

Однако неудачные усилия США и ЕС договориться о дополнительной финансовой поддержке для Украины дали новый толчок предложениям получить прибыль от обездвиженной наличности Москвы, говорят подитики, знакомые с ситуацией.

Согласно сообщению, ЕК сначала потребует от центральных депозитариев ценных бумаг, хранящих активы российского центрального банка, размещать полученные от них доходы на отдельных счетах. Страны-члены должны единогласно поддержать план, а также дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем деньги могут быть выплачены Киеву.

"Важно посмотреть, как мы можем использовать российские обездвиженные активы и доходы от этих обездвиженных активов для поддержки Украины", - сказал Financial Times вице-президент комиссии Валдис Домбровскис.

Отметив, что G7 согласилась заморозить активы, пока Москва не выплатит ущерб Украине, Домбровскис утверждал, что пора искать пути наилучшего использования полученных в промежуточный период доходов.

Издание пишет, что на втором этапе плана прибыль будет перечислена в общий бюджет ЕС для помощи Украине. По оценкам комиссии, это будет генерировать до 3 миллиардов евро в год или 15 миллиардов евро между 2023 и 2027 годами, хотя чиновники предупредили, что сумма будет зависеть от процентных ставок в течение периода.

Замороженные активы РФ: дискуссия в ЕС

Страны "Большой семерки", в которую входят члены ЕС Италия, Германия и Франция, оценивают замороженные российские суверенные активы примерно в 280 млрд долларов. Евросоюз же утверждает, что заморозил российские активы на около 21,5 млрд евро.

Месяцами ЕС обсуждает возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов. В мае текущего года FT писало, что страны Евросоюза обсуждают варианты передачи Украине прибыли, полученной от российских замороженных активов. Речь шла об активах на 196,6 млрд евро (в частности, 180 млрд евро активов Центрального банка РФ), генерирующих средства за счет купонов и погашений.

Однако суверенные активы России юридически принадлежат стране-агрессорке и, в отличие от частных активов, механизм их конфискации отсутствует.

В июле Bloomberg писало, что подобная идея является темой споров между ЕС и Европейским центральным банком.

Тем не менее, лидеры ЕС все же решили использовать миллиарды евро доходов, полученных от замороженных российских активов для помощи Украине, а Еврокомиссия, как ожидается, выдвинет правовые предложения в начале декабря.

Источник фото: ua.depositphotos.com