Нехватка средств: США начали переговоры об использовании $300 млрд замороженных активов РФ

Администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании более $300 млрд замороженных российских активов в помощь Украине.

Об этом сообщает The New York Times.

Издание констатирует, что недавно в США и Европе сомневались в законности такого шага, однако нехватка средств на помощь Украине подталкивает их к изменению мнения.

Администрация президента США выразила поддержку аресту более 300 миллиардов долларов находящихся в западных странах российских активов. Белый дом начал переговоры с союзниками по использованию этих средств для помощи Украине в войне на фоне уменьшения финансовой поддержки.

В то же время часть американских чиновников опасаются, что после решения конфисковать и передать Украине активы РФ страны-союзники не захотят хранить свои средства в Федеральной резервной системе Нью-Йорка или в долларах.

Но, несмотря на это, США вместе с другими странами G7 начали пересматривать вопрос о том, как можно использовать существующие механизмы конфискации для использования средств.

По данным издания, пока в США не решили, как именно будут использованы российские активы – они будут переданы непосредственно Украине или будут ли они использованы в ее пользу иным образом.

Кроме того, западные партнеры рассматривают варианты того, можно ли использовать деньги только на реконструкцию и бюджетные цели для поддержки экономики Украины, или их можно будет потратить непосредственно на военные цели.

Один из представителей администрации Байдена отметил, что альтернативный источник финансирования был бы крайне необходим.

"Если США и другие страны договорятся о передаче российских активов Украине – такое решение будет беспрецедентным. Ведь такое действие может иметь непредсказуемые правовые и экономические последствия – в частности, приведет к судебным искам и мести со стороны России", - пишет издание.

В статье говорится, что в США размещена незначительная часть российских активов. Основная часть российских депозитов хранится в Европе, в том числе в Швейцарии и Бельгии, не входящих в G7. Именно поэтому ведутся дипломатические переговоры о том, как получить доступ к этим средствам, некоторые из которых находятся в евро и других валютах.

Представитель G7 заявил, что коалиция рассматривала различные варианты использования активов с целью выдвижения единого предложения приблизительно ко второй годовщине войны России против Украины. Тогда должностные лица планируют собраться в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности.

В США официально подтвердили переговоры по конфискации активов РФ

Администрация США официально подтвердила проведение переговоров с союзниками и партнерами по поводу возможности конфискации замороженных активов РФ для их привлечения к восстановлению Украины. Об этом сообщил координатор Совета Нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не буду говорить о конкретных предложениях, но скажу только в общем контексте. Мы говорили со многими нашими союзниками и партнерами о том, какова должна быть роль России после конфликта с точки зрения реструктуризации, восстановления Украины в долгосрочной перспективе», - сказал представитель Белого дома.

Впрочем, сейчас, по его словам, рано говорить о готовности делать какие-либо конкретные шаги в этом вопросе.

В то же время Кирби констатировал, что Россия нанесла масштабный ущерб инфраструктуре Украины и убила много украинцев.

«Поэтому россияне должны отвечать за это в течение длительного времени», - подчеркнул представитель администрации США.

Конфискация замороженных активов РФ

В Соединенных Штатах рассматриваются юридические основания, на основе которых США и Европа смогут передать Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, большая часть из них находится в Европе, а не в США.

Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Несколько недель назад американские сенаторы представили законопроект, позволяющий быстрее конфисковать такие активы. Кроме того, документ гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации активов, будут направлены на восстановление Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 миллиарда евро (223 миллиарда долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

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