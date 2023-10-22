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На що підуть понад $60 млрд для України, які Байден запросив у Конгресу
Більша частина коштів з 61,4 млрд доларів допомоги, які президент США Джо Байден запросив у Конгресу для України, піде на оборону.
Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.
Вона нагадала, що Білий дім подав в п’ятницю бюджетний запит до Конгресу США, що пропонує фінансування додаткових видатків на допомогу Україні, Ізраїлю та інших партнерів на суму близько $105 млрд.
Найбільша частка, а саме близько $ 61,4 млрд передбачена для України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Деякі додаткові пропозиції (в гуманітарній допомозі) є спільними для України, Ізраїлю та Гази і будуть розподілятися за потребою, тому зараз з них виділити тільки Україну не можливо. Важливо розуміти, що в американському бюджетному законодавстві, запит - це візія адміністрації, і аналізувати цифри варто тоді, коли ця візія перетвориться на саме бюджетний документ всередині Конгресу", - підкреслила Маркарова.
За її словами, головні цифри запиту такі:
Оборонні видатки - 46,1 млрд.дол, з яких:
- 30,6 млрд дол. на програми для Міноборони США, а саме: 18 млрд дол – на поповнення оборонних товарів зі складів Міністерства оборони США; відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України; (що дає можливість виділяти допомогу за програмою PDA):12 млрд. дол. – для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative;
- 1,7 млрд. дол. для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні;
- 14,4 млрд. дол. – на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо.
Економічна / фінансова / цивільна та ядерна безпека – 14,75 млрд.дол. включаючи:
- 11,8 млрд.дол. для надання прямої бюджетної підтримки Україні;
- 2,2 млрд.дол. для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від конфлікту;
- 360 млн.дол. Державному департаменту на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях;
- 100 млн. дол. – для Державного департаменту США на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінування та суміжних програм.
- Допомога у сфері ядерної безпеки, – 149,5 млн.дол. Національній ядерній адміністрації США (Міненерго США).
Гуманітарна допомога:
- 481 млн. дол. на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine.
- Крім того, Україні пропонується виділити значну частину фінансування, що передбачена на надання гуманітарної допомоги нашій державі, Ізраїлю та регіонам, які постраждали (розподіл за країнами наразі не завершено):
- 3,5 млрд. дол. для надання гуманітарної допомоги через програми Державного департаменту США Україні та Ізраїлю, а також регіонам, що постраждали внаслідок ситуації в Ізраїлі та війни в Україні;
- 5,7 млрд.дол. для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб, спричинених війною Росії в Україні, спалахом конфлікту в Газі та каскадними регіональними і глобальними наслідками цих криз.
"Дякуємо адміністрації за потужний бюджетний запит. Тепер дуже розраховуємо і активно працюємо з обома палатами і обома партіями щодо розгляду і підтримки цього додаткового бюджету в Конгресі", - підкреслила Маркарова.
Вона додала, що дана ініціатива може бути винесена в зал для розгляду і голосування виключно після того, як буде врегульоване питання з обранням спікера.
Зауважимо, допомога США Україні може частково залежати від того, хто обійме посаду спікера Палати представників після того, як республіканець Кевін Маккарті був усунений з цієї посади. Деякі з його можливих наступників рішуче підтримують допомогу Києву, а інші виступають категорично проти.
Натомість у Білому домі впевнені, що Конгрес збереже двопартійну підтримку щодо продовження допомоги України та ухвалить необхідне законодавство навіть попри заміну спікера в Палаті представників.
Джерело фото: ua.depositphotos.com