На що підуть понад $60 млрд для України, які Байден запросив у Конгресу

Більша частина коштів з 61,4 млрд доларів допомоги, які президент США Джо Байден запросив у Конгресу для України, піде на оборону.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

Вона нагадала, що Білий дім подав в п’ятницю бюджетний запит до Конгресу США, що пропонує фінансування додаткових видатків на допомогу Україні, Ізраїлю та інших партнерів на суму близько $105 млрд.

Найбільша частка, а саме близько $ 61,4 млрд передбачена для України.

"Деякі додаткові пропозиції (в гуманітарній допомозі) є спільними для України, Ізраїлю та Гази і будуть розподілятися за потребою, тому зараз з них виділити тільки Україну не можливо. Важливо розуміти, що в американському бюджетному законодавстві, запит - це візія адміністрації, і аналізувати цифри варто тоді, коли ця візія перетвориться на саме бюджетний документ всередині Конгресу", - підкреслила Маркарова.

За її словами, головні цифри запиту такі:

Оборонні видатки - 46,1 млрд.дол, з яких:

30,6 млрд дол. на програми для Міноборони США, а саме: 18 млрд дол – на поповнення оборонних товарів зі складів Міністерства оборони США; відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України; (що дає можливість виділяти допомогу за програмою PDA):12 млрд. дол. – для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative;

1,7 млрд. дол. для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні;

14,4 млрд. дол. – на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо.

Економічна / фінансова / цивільна та ядерна безпека – 14,75 млрд.дол. включаючи:

11,8 млрд.дол. для надання прямої бюджетної підтримки Україні;

2,2 млрд.дол. для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від конфлікту;

360 млн.дол. Державному департаменту на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях;

100 млн. дол. – для Державного департаменту США на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінування та суміжних програм.

Допомога у сфері ядерної безпеки, – 149,5 млн.дол. Національній ядерній адміністрації США (Міненерго США).

Гуманітарна допомога:

481 млн. дол. на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine.

Крім того, Україні пропонується виділити значну частину фінансування, що передбачена на надання гуманітарної допомоги нашій державі, Ізраїлю та регіонам, які постраждали (розподіл за країнами наразі не завершено):

3,5 млрд. дол. для надання гуманітарної допомоги через програми Державного департаменту США Україні та Ізраїлю, а також регіонам, що постраждали внаслідок ситуації в Ізраїлі та війни в Україні;

5,7 млрд.дол. для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб, спричинених війною Росії в Україні, спалахом конфлікту в Газі та каскадними регіональними і глобальними наслідками цих криз.

"Дякуємо адміністрації за потужний бюджетний запит. Тепер дуже розраховуємо і активно працюємо з обома палатами і обома партіями щодо розгляду і підтримки цього додаткового бюджету в Конгресі", - підкреслила Маркарова.

Вона додала, що дана ініціатива може бути винесена в зал для розгляду і голосування виключно після того, як буде врегульоване питання з обранням спікера.

Зауважимо, допомога США Україні може частково залежати від того, хто обійме посаду спікера Палати представників після того, як республіканець Кевін Маккарті був усунений з цієї посади. Деякі з його можливих наступників рішуче підтримують допомогу Києву, а інші виступають категорично проти.

Натомість у Білому домі впевнені, що Конгрес збереже двопартійну підтримку щодо продовження допомоги України та ухвалить необхідне законодавство навіть попри заміну спікера в Палаті представників.

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