Як відставка спікера Конгресу США вплине на ухвалення пакету допомоги для України

У Білому домі впевнені, що Конгрес збереже двопартійну підтримку щодо продовження допомоги України та ухвалить необхідне законодавство навіть попри заміну спікера в Палаті представників.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

"Незалежно від того, що відбувається в Палаті представників, все керівництво підтримує продовження підтримки Україні, і переважна більшість членів палати з боку республіканців підтримує подальшу допомогу Україні", - наголосив Кірбі.

Він визнав, що в палаті є "невелика меншість законодавців", які заперечують це, однак вони не представляють інтересів всієї Республіканської партії та свого партійного керівництва.

Кірбі попередив, що затримка з новим пакетом допомоги Україні може мати негативні наслідки на полі бою.

"Ми за жодних обставин не можемо допустити, аби підтримка України з боку Америки була перервана. Час нам не друг", - підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, 3 жовтня Палата представників Конгресу США проголосувала за усунення конгресмена Кевіна Маккарті з посади спікера. "За" проголосували 216 конгресменів, причому вісім з них - республіканці з партії Маккарті.

Новим тимчасовим спікером Палати представників США після відставки Маккарті призначили Патріка Макгенрі.

Відомо, що Макгенрі підтримував Маккарті. Поки незрозуміло, чи матиме тимчасовий спікер повну владу, чи тільки адміністративні повноваження та можливість контролювати проведення нових виборів.

Як повідомляють ЗМІ, голосування за нового спікера відбудеться вже наступного тижня.

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