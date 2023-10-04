Как отставка спикера Конгресса США повлияет на принятие пакета помощи для Украины

В Белом доме уверены, что Конгресс сохранит двухпартийную поддержку продолжения помощи Украины и примет необходимое законодательство, даже несмотря на замену спикера в Палате представителей.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Независимо от происходящего в Палате представителей все руководство поддерживает продолжение поддержки Украине, и подавляющее большинство членов палаты со стороны республиканцев поддерживает дальнейшую помощь Украине", - подчеркнул Кирби.

Он признал, что в палате есть "небольшое меньшинство законодателей", отрицающих это, однако они не представляют интересов всей Республиканской партии и своего партийного руководства.

Кирби предупредил, что задержка с новым пакетом помощи Украине может иметь отрицательные последствия на поле боя.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны Америки была прервана. Время нам не друг", - подчеркнул Кирби.

Напомним, 3 октября Палата представителей Конгресса США проголосовала за отстранение конгрессмена Кевина Маккарти с должности спикера. "За" проголосовали 216 конгрессменов, причем восемь из них – республиканцы из партии Маккарти.

Новым временным спикером Палаты представителей США после отставки Маккарти был назначен Патрик Макгенри.

Известно, что МакГенри поддерживал Маккарти. Пока неясно, будет ли временный спикер наделен полной властью, или только административными полномочиями и возможностью контролировать проведение новых выборов.

Как сообщают СМИ, голосование за нового спикера состоится уже на следующей неделе.

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