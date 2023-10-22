На что пойдут более $ 60 млрд для Украины, которые Байден запросил у Конгресса

Большая часть средств из 61,4 млрд долларов помощи, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса для Украины, пойдет на оборону.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

Она напомнила, что Белый дом подал в пятницу бюджетный запрос в Конгресс США, предлагающий финансирование дополнительных расходов на помощь Украине, Израилю и другим партнерам на сумму около $105 млрд.

Наибольшая доля, а именно около $61,4 млрд, предусмотрена для Украины.

"Некоторые дополнительные предложения (в гуманитарной помощи) общие для Украины, Израиля и Газы и будут распределяться по необходимости, поэтому сейчас из них выделить только Украину невозможно. Важно понимать, что в американском бюджетном законодательстве, запрос - это видение администрации, и анализировать цифры стоит тогда, когда это видение превратится в самый бюджетный документ внутри Конгресса", - подчеркнула Маркарова.

По ее словам, главные цифры запроса таковы:

Оборонные расходы – 46,1 млрд.долл., из которых:

30,6 млрд. дол. на программы для Минобороны США, а именно: 18 млрд долл. – на пополнение оборонных товаров со складов Министерства обороны США; возмещение расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины; (что позволяет выделять помощь по программе PDA):12 млрд. дол. – для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative;

1,7 млрд. дол. для программы Госдепа Foreign Military Financing для Украины и других партнеров США, испытавших влияние из-за войны в Украине;

14,4 млрд. дол. – на техническую, разведывательную поддержку, увеличение объемов производства вооружения, кибербезопасность и т.д.

Экономическая/финансовая/гражданская и ядерная безопасность – 14,75 млрд.долл. включая:

11,8 млрд.долл. для оказания прямой бюджетной поддержки Украине;

2,2 млрд.долл. для поддержания неотложных потребностей в восстановлении и разработке программ в Украине и других странах региона, пострадавших от конфликта;

360 млн.долл. Государственному департаменту в поддержку украинского правительства в восстановлении и поддержке верховенства права с акцентом на недавно освобожденных и поврежденных войной территориях;

100 млн. дол. – для Государственного департамента США на программы по нераспространению, противодействию терроризму, разминированию и смежным программам.

Помощь в сфере ядерной безопасности – 149,5 млн.долл. Национальная ядерная администрация США (Минэнерго США).

Гуманитарная помощь:

481 млн. дол. на программы поддержки украинцам, прибывающим в США по программе Uniting for Ukraine.

Кроме того, Украине предлагается выделить значительную часть финансирования, предусмотренную на оказание гуманитарной помощи нашему государству, Израилю и пострадавшим регионам (распределение по странам пока не завершено):

3,5 млрд. дол. для оказания гуманитарной помощи через программы Государственного департамента США Украины и Израиля, а также регионам, пострадавшим в результате ситуации в Израиле и войны в Украине;

5,7 млрд.долл. для финансирования программ USAID для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей, вызванных войной России в Украине, вспышкой конфликта в Газе и каскадными региональными и глобальными последствиями этих кризисов.

"Благодарим администрацию за мощный бюджетный запрос. Теперь очень рассчитываем и активно работаем с обеими палатами и обеими партиями по рассмотрению и поддержке этого дополнительного бюджета в Конгрессе", - подчеркнула Маркарова.

Она добавила, что данная инициатива может быть вынесена в зал для рассмотрения и голосования только после того, как будет урегулирован вопрос с избранием спикера.

Заметим, помощь США Украине может частично зависеть от того, кто вступит в должность спикера Палаты представителей после того, как республиканец Кевин Маккарти был отстранен от этой должности. Некоторые из возможных его преемников решительно поддерживают помощь Киеву, а другие выступают категорически против.

В Белом доме уверены, что Конгресс сохранит двухпартийную поддержку по продлению помощи Украины и примет необходимое законодательство даже при замене спикера в Палате представителей.

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