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Україна отримала третій транш від ЄС в розмірі 1 млрд євро

транш, євро
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС / Depositphotos

9 квітня Україна отримала третій транш фінансової допомоги від Європейського Союзу обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних потреб державного бюджету.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Ініціатива ERA передбачає надання Україні 50 млрд доларів США, з яких внесок ЄС становить 18,1 млрд євро (еквівалентно 20 млрд доларів). Із цієї суми вже перераховано 5 млрд євро, а решта надходитиме траншами до кінця 2025 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що з початку 2025 року ЄС надав Україні 8,5 млрд євро — найбільше серед усіх міжнародних донорів. Фінансування відбувається через ініціативу ERA та фінансовий інструмент Ukraine Facility.

За його словами, послідовна та передбачувана підтримка ЄС є ключовою для забезпечення фінансової стабільності держави.

Під час зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі стало відомо, що транш у 1 млрд євро, є частиною програми, яка фінансується за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Під час переговорів сторони обговорили макроекономічну ситуацію в Україні, хід реформ, процес відновлення країни, а також питання повної конфіскації російських суверенних активів. Шмигаль наголосив, що ці активи мають стати ключовим джерелом фінансування відбудови України.

Європейський Союз залишається найбільшим донором прямої бюджетної підтримки для України з лютого 2022 року — загальна сума вже перевищила 50,5 млрд євро.

Додамо, на початку квітня Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш у розмірі 3,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. 

За попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро і заморожені активи РФ стануть основним джерелом фінансування відбудови України.

Автор:
Тетяна Гойденко