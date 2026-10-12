Зростання цін в Україні прискорилося: що вплинуло на інфляцію у вересні

Інфляція в Україні у вересні 2026 року прискорилася до 10% у річному вимірі, а за місяць споживчі ціни зросли на 2,1%. Національний банк пояснює випередження прогнозу російськими атаками на виробничу й логістичну інфраструктуру та подорожчанням пального. Найбільше прискорилося зростання цін на пальне, продукти харчування та послуги.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба регулятора.

Інфляція в Україні прискорилася до 10%

У НБУ пов’язують посилення цінового тиску передусім із російськими атаками на виробничу, складську та логістичну інфраструктуру, а також із подорожчанням пального на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Ці чинники збільшили витрати бізнесу на виробництво, транспортування та зберігання товарів. Водночас базова інфляція також виявилася вищою за очікування регулятора через швидше подорожчання непродовольчих товарів і продуктів харчування.

Пальне та продукти харчування дорожчали швидше

Однією з помітних змін стало прискорення зростання цін на пальне. За даними НБУ, на тлі різких коливань світових цін на нафтопродукти річна динаміка цін у цій категорії сягнула 46,2%. Найбільше подорожчали бензин і дизельне пальне, тоді як ціни на автогаз зростали повільніше.

Прискорилося й подорожчання сирих продуктів харчування: річна інфляція в цій категорії становила 6,7%. Зокрема, овочі борщового набору дорожчали через менші врожаї та скорочення запасів. Після трьох місяців зниження знову почали зростати ціни на яйця — переважно через збільшення витрат на утримання птиці.

На вартість продуктів також впливали дорожче транспортування та зберігання. Огірки зростали в ціні через сезонне скорочення пропозиції овочів відкритого ґрунту й тимчасовий дефіцит тепличної продукції.

Зниження цін на яблука сповільнилося переважно через низьку базу порівняння минулого року, а на окремі інші фрукти — через сезонне скорочення пропозиції.

М’ясо дешевшало повільніше. На свинину вплинули зростання закупівельних цін, скорочення поголів’я, збільшення попиту з боку переробників і подорожчання кормів та енергоносіїв. Ціни на курятину підтримували загальне зростання вартості м’ясної продукції та виробничих витрат.

Базова інфляція зросла до 8,8%

У вересні базова інфляція прискорилася до 8,8% у річному вимірі. Найпомітніше зросли ціни на оброблені продукти харчування — до 10,7%.

Вагомим чинником стало подорожчання безалкогольних напоїв. На ціни впливали дефіцит продукції через пошкодження виробничих потужностей, а також збільшення вартості пального та сировини.

Ковбасні вироби дорожчали на тлі повільнішого зниження цін на м’ясну сировину й зростання логістичних витрат. Також підвищувалася вартість сирів через збільшення собівартості виробництва, а риби та морепродуктів — через ускладнення логістики, дорожчі енергоресурси та зростання цін на імпортну продукцію.

Річні темпи зростання цін на непродовольчі товари прискорилися до 2,4%. За оцінкою НБУ, на них вплинули наслідки російських атак на складську та логістичну інфраструктуру торговельних і фармацевтичних компаній.

Послуги також продовжували дорожчати: річне зростання цін у цій категорії досягло 13,7%. Найбільше на показник вплинуло підвищення вартості навчання у закладах вищої освіти, зокрема через збільшення оплати праці викладачів. Крім того, дорожчала оренда житла на тлі посилення внутрішньої міграції.

Адміністративно регульовані ціни зросли на 13,6%

Річні темпи зростання адміністративно регульованих цін у вересні прискорилися до 13,6%. Це пояснюється подальшим підвищенням вартості проїзду в громадському транспорті, тарифів на водопостачання та цін на алкогольні напої. Водночас темпи подорожчання тютюнових виробів залишилися незмінними.

НБУ попереджає про подальший інфляційний тиск

У Національному банку очікують, що наслідки російської агресії та війни на Близькому Сході й надалі впливатимуть на динаміку цін. Висока вартість пального збільшує витрати на транспортування та зберігання товарів, а пошкодження складської й логістичної інфраструктури створює додатковий тиск на бізнес.

Ці фактори можуть підтримувати інфляційний тиск і в наступні місяці.

НБУ врахує поточну динаміку цін та інші економічні чинники під час оновлення макроекономічного прогнозу. Його представлять 29 жовтня 2026 року під час пресбрифінгу за підсумками рішення правління регулятора з монетарних питань.

Детальний прогноз опублікують 5 листопада в Інфляційному звіті Національного банку.

Нагадаємо, у серпні споживчі ціни зросли лише на 0,1%, тоді як річна інфляція становила 8,1%. Найбільше тоді подорожчали водопостачання, каналізація та пальне.