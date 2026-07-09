Акції Nvidia впали: компанія втратила $1 трильйон капіталізації через зміну ринку

Акції американської корпорації Nvidia Corp. стали найдешевшими відносно свого прибутку з періоду до початку глобального буму штучного інтелекту. Це сталося після того, як компанія втратила приблизно 1 трильйон доларів ринкової вартості за останні два місяці.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

З моменту досягнення історичного максимуму 14 травня акції виробника мікросхем впали на 16%. Інвестори почали переформатовувати свої стратегії в секторі ШІ, масово перенаправляючи капітал від Nvidia до інших виробників напівпровідников, особливо на ринку пам'яті.

Внаслідок цього розпродажу акції колишнього лідера Уолл-стріт наразі торгуються з коефіцієнтом 18 до прогнозованого прибутку за наступні 12 місяців. Востаннє папери компанії були такими ж недорогими за цим показником на початку 2019 року. Тепер Nvidia оцінюється дешевше, ніж індекс S&P 500 (який торгується з коефіцієнтом понад 20) та технологічний індекс Nasdaq 100 (майже у 23 рази).

Чому ринкова вартість компанії падає

Зниження оцінки Nvidia не пов’язане з погіршенням її фінансових перспектив — аналітики Уолл-стріт навпаки продовжують підвищувати прогнози прибутків компанії на найближчі квартали. Проте інтерес інвесторів змістився у бік інших активів, де очікування ринку були значно нижчими.

Основними факторами тиску на акції стали:

Зміна пріоритетів ринку: інвестори переорієнтувалися на постачальники пам'яті та систем зберігання даних, зокрема на Micron Technology Inc.

Конкуренція з боку суперників: папери прямих конкурентів — AMD та Intel Corp. — цього року подвоїлися або навіть потроїлися в ціні.

Власні розробки клієнтів: найбільші покупці продукції компанії, включно з Alphabet Inc. та Amazon.com Inc., дедалі активніше розгортають власні кастомні мікросхеми.

Водночас ринкова частка Nvidia майже не постраждала, а попит на обладнання для нових дата-центрів залишається високим. Наприкінці 2025 року компанія контролювала 97% ринку серверних графічних процесорів (GPU) порівняно з 95% наприкінці 2024 року.

У фінансовому 2027 році (який завершиться 31 січня) корпорація, за прогнозами, отримає 228 мільярдів доларів прибутку за виторгу в 393 мільярди доларів. З 82 аналітиків, які відстежують Nvidia, лише троє радять утримувати акції, і тільки один рекомендує їх продавати. Середня цільова ціна на рівні 302 доларів передбачає зростання вартості акцій на понад 50% протягом наступних 12 місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Nvidia залучить $25 мільярдів через перший за п'ять років випуск облігацій. Американська корпорація Nvidia оголосила про плани залучити 25 мільярдів доларів через масштабний випуск корпоративних облігацій у США. Це перший вихід лідера ринку ШІ-чипів на ринок запозичень з 2021 року, спрямований на підвищення ліквідності компанії.